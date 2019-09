Klaudia Jachira szydzi z katastrofy smoleńskiej i Kaczyńskiego? „W imię ojca i syna i brata-bliźniaka”

– W imię ojca i syna i brata-bliźniaka – w ten sposób Klaudia Jachira zwróciła się do osób zgromadzonych na spotkaniu wyborczym. – Wyciągnijcie kartki i zapiszczcie nowy plan lekcji. Język polski – analiza słów nieudacznika tysiąclecia na podstawie słów „spiepr*** dziadu". Na matematyce porozmawiamy o liczbach urojonych Mateusza Morawieckiego. Na biologii będzie coś dla dziewczynek – porozmawiamy o cudownym poczęciu. Na plastyce będzie też coś dla chłopców – zrobimy kukłę Żydła – wymieniała kandydatka Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach. – Na wf-ie porozmawiamy, jak wygodnie leżeć krzyżem. A potem już tylko język węgierski, trzy religie i do domu – wymieniała dalej Klaudia Jachira.

Dalsza część wystąpienia Jachiry przyjęła formę prezentowania programu telewizyjnego. – O 17.00 telenowela smoleńska – powiedziała aspirująca polityk. – O godz. 22.00 zacznie się na żywo „blok ekshumacyjny oraz quiz „czyja to kończyna” – dodała. Na spotkaniu z wyborcami, o którym informuje m.in. Polskie Radio, Jachira przeglądała także zawartość śmieci, które „znalazła na Żoliborzu”. – Byłam pod siedzibą Słońca Narodu, dokładnie w jego mieszkaniu i pan prezes wynosił śmieci – powiedziała. Nagranie ze spotkania wyborczego udostępniła „Gazeta Polska” na YouTubie.

Kontrowersyjne zdjęcie Jachiry

Przypomnijmy, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej kilka dni temu została sfotografowana w pobliżu Sejmu przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie wraz z innymi kobietami trzymającymi transparent „Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege”. W tle widać kanoniczny napis: „Bóg Honor Ojczyzna”. Głos w sprawie kontrowersyjnego zachowania blogerki startującej z 13 miejsca warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej zabrało Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych działające w Krakowie.

„To nie tylko przekracza wszelkie normy walki politycznej i dobrych obyczajów, ale stanowi przejaw jawnej pogardy dla wartości bliskich sercu każdego rodaka, nawet jeżeli jest on osobą niewierzącą” – czytamy w liście otwartym do mediów podpisanym przez rzecznika Porozumienia dra Jerzego Bukowskiego. Kombatanci piszą o „skandalu” i apelują do władz Koalicji Obywatelskiej o skreślenie ze swoich list kandydatki w wyborach parlamentarnych. Do skreślenia jej z list wzywali także inni politycy Koalicji Obywatelskiej.

Do kontrowersji, które wywołało jej zdjęcie powstałe podczas Strajku Klimatycznego, Klaudia Jachira odniosła się w niedzielę 22 września na Facebooku. Blogerka stwierdziła, że nieustannie usiłuje się ją łączyć z kolejnymi skandalami. „...skandal, że ośmieliłam się podważyć nacjonalistyczne hasło »Bóg Honor Ojczyzna« niemające nic wspólnego z dzisiejszym patriotyzmem, na rzecz hasła, które realnie wpływa na ekologie i nasz byt na Ziemi” – napisała Jachira.

Jednak następnego dnia Jachira przeprosiła za wstawienie zdjęcia. – Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni zdjęciem ze Strajku Klimatycznego. Jest mi przykro, że wykonana przypadkowo fotografia z młodzieżą wywołała tyle kontrowersji – napisała na Facebooku. We wtorek lider PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że Jachira przeprosiła za swoje zdjęcie i nie zostanie skreślona z listy kandydatów do Sejmu.

