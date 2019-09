Kandydat PiS promuje się piosenką młodych raperów. W tekście 500+ i nawiązania do Piłsudskiego

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus na swoim Twitterze udostępnił piosenkę młodych raperów z Opoczna, w której wzywają do pójścia na wybory i właśnie polecają kandydata PiS-u. Sam teledysk został udostępniony na kanale Robert Telus w portalu YouTube, a kandydat udostępnił go na swoim profilu na Twitterze, pisząc, ze to niespodzianka od młodych, którzy popierają rządząca partię.

Młodzi z Opoczna wychwalają w utworze rządy PiS i samego kandydata. „Zmiany na lepsze / i dobre wybory / Robert Telus temu sprzyja / Idź na wybory!” – brzmi refren piosenki. „Prawo i Sprawiedliwość to jest najważniejsze / Oddamy za was wszystko, a już daliśmy serce / Kiedyś kradli ciągle i chcieli coraz więcej / Wybraliście dobrze, 500+ macie w podzięce” – rapują. – „Wybierzcie mądrze / po czterech latach radości / nie dajcie się omotać / bo będziecie pościć” – słyszymy.

Wydaje się, że teledysk ma odpowiadać rapowanemu w danym momencie tekstowi. Na przykład kiedy padają słowa „Dokończymy to czego Piłsudski nie zdążył / każdy z naszej partii będzie wciąż do tego dążył”, w tle widzimy Telusa jadącego na koniu w patriotycznej koszulce, a przy tekście „Dbamy o młodych / dla nich usuwamy PiT / podatki leca w dół / a Polska na sam szczyt” pojawiają się ujęcia przedstawiające młodych ludzi i dzieci. Często też na słowa „Robert Telus” pojawia się sam kandydat.

Robert Telus w Sejmie jest już 3 kadencje, od 2007 roku. Ubiega się o reelekcję z trzeciego miejsca z listy PiS-u w okręgu 29.