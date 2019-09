Koniec Rewolucji Maxa Kolonko? Dziennikarz oczekuje wykreślenia swojego nazwiska z nazwy komitetu

KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko to nazwa komitetu wyborczego pod jakim formacja polityczna #R Revolution Mariusza Maxa Kolonki miała iść do październikowych wyborów parlamentarnych. Rewolucja kierowała swoją propozycję zwłaszcza do młodych wyborców o poglądach prawicowych.

Przed wyborami Kolonko zapowiadał współpracę z Markiem Jakubiakiem, czy Pawłem Kukizem, jednak do żadnej z tych koalicji nie doszło, a sam KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko nie zdołał nawet zebrać wystarczającej liczby podpisów, żeby wystawić listy w jakimkolwiek okręgu wyborczym w Polsce.

Teraz Kolonko poinformował na Twitterze, że zakończył współpracę z KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko i będę oczekiwał od w/w KWW wykreślenia mojego nazwiska z nazwy. – Uprzejmie proszę o niełączenie mojej osoby z w/w wymienionym podmiotem – dodał i zapowiedział, ze więcej informacji poda wkrótce. Na razie nie wiadomo, czy to dziennikarz będzie kontynuował swoje działanie, czy to koniec formacji #R Rewolucja.

#R Revolution

4 lipca, w amerykański Dzień Niepodległości, przebywający w USA dziennikarz Mariusz Max Kolonko, poinformował o powstaniu nowej formacji politycznej – #R Revolution. W ostatnich latach Kolonko zasłynął z prowadzenia w portalu YouTube kanału Max TV, na którym komentuje wydarzenia w Polsce i na świecie. – Mamy dość polityków, dość waszych durnych gierek, dość waszych amatorskich rządów. Pora, by władze w państwie objął Naród i rządził dla dobra Narodu – mówił wtedy Kolonko.

W programie partii znalazły się m.in. kwestie dotyczące sądownictwa (powinna być wybierana w wyborach powszechnych), zmian podatkowych (zrównanie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich), reparacji wojennych (w formie pomocy wojskowej dla państw wschodniej flanki NATO, ze szczególnym uwzględnieniem Polski), przeprowadzenia referendum w sprawie posiadania broni, ograniczenia liczby posłów czy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.

Kilka dni po ogłoszeniu powstania nowej formacji politycznej Mariusz Max Kolonko przystąpił do rozmów z Markiem Jakubiakiem. Pod koniec lipca Kolonko zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych informację sugerującą, że #R połączy siły z ruchem Kukiz'15. Jednak do żadnej z tych koalicji ostatecznie nie doszło.

