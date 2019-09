Ćwiczyli skandowanie imienia premiera Morawieckiego. Nagranie trafiło do sieci

Mateusz Morawiecki jest „jedynką” PiS-u w Katowicach. Z tego też powodu w ostatnich dniach wyjątkowo często widzimy go na Śląsku. W środę 25 września premier gościł w Piekarach Śląskich. Tego spotkania raczej nie zaliczy jednak do udanych. Głównie ze względu na nagranie, które trafiło do mediów i internetu.

Na filmie z Piekar Śląskich widzimy, jak osoba prowadząca spotkanie z politykiem zachęca publikę do przećwiczenia „spontanicznej” reakcji na wejście gościa. – Zacznijmy od takiego przywitania specjalnie przygotowanego dla pana premiera. Gdybyśmy mogli skandować głośno: „Ma-te-usz, Ma-te-usz, Ma-te-usz!” – proponuje przez mikrofon mężczyzna.

Gdy pierwsza próba nie wypada pomyślnie, kontynuuje. – Szanowni państwo, głośniej, głośniej, w ten sposób nie przywitamy tutaj pana premiera!! To nie będzie przywitanie dla mnie, tylko dla pana premiera Mateusza Morawieckiego! Także głośniej, głośniej moi drodzy! – nalega. Z mizernym jednak skutkiem.