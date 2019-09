W najnowszym spocie Koalicji Obywatelskiej rodzina dziękuje za 500+. Gdzie tkwi haczyk?

– Chcieliśmy z żoną i dziećmi podziękować za 500+. „Dziękujemy” – takimi słowami zaczyna się najnowszy spot Koalicji Obywatelskiej. Zaskoczenie? Spokojnie, po chwili słyszmy już znaczące „ale” i kontynuację – „to nie wszystko”. – Będę szczery: panie premierze, to nie jest w porządku. Samo 500+ nie wystarczy, by żyć – mówi głowa rodziny w przedstawionym nagraniu.

Następnie pałeczkę przejmuje pani domu. – Przecież wszystko cały czas drożeje, a takie 500+ dostaje każdy: ten bogaty z Warszawy jak pan i tacy jak my – mówi. – Mieliśmy do pana zaufanie – to znowu mąż. – Ale niech pan posłucha, my w tygodniu prawie się nie widujemy. Po reformie zajęcia w szkole trwają do wieczora, a ja często pracuję na drugą zmianę – zwraca uwagę.

To jednak nie koniec problemów „typowej polskiej rodziny”. – Tata od dwóch tygodni nie kupił leków, bo brakuje w aptece, a Marysia 11 miesięcy czeka na wizytę u kardiologa. Na prywatną nas nie stać. To jest ta dobra zmiana, którą obiecywaliście? Telewizja pokazuje, jak jest wspaniale, a nas po ludzku „trafia”, jak słyszymy o tych waszych samolotach, limuzynach i premiach – wylicza.

– Panie premierze, my na taką Polskę już nie chcemy głosować – kończy małżonka. Po chwili na ekranie pojawia się hasło: „Jutro może być lepsze” i zachęta do głosowania na listę nr 5, czyli Koalicję Obywatelską.

Czytaj także:

PSL atakuje PO w najnowszym spocie wyborczym. Stanowcza odpowiedź Borysa BudkiCzytaj także:

„Dość POPiS-ów”. Komitet wyborczy PSL publikuje nowy spotCzytaj także:

PiS ze spotem dla młodych wyborców. Wyśmiewa przeciwników, Konfederację ignoruje