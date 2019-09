Klaudia Jachira zagrała w rosyjskim filmie „Jedynka”. „Nie mam poczucia wstydu”

W czwartek portal niezależna.pl poinformował, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Klaudia Jachira wystąpiła w rosyjskim filmie „Jedynka” o Armii Czerwonej ratującej polskie dzieci. Produkcję finansować miało rosyjskie ministerstwo kultury, a twórcy współpracowali z Rosyjskim Towarzystwem Wojskowo-Historycznym. W piątek w programie „Onet Opinie” Klaudia Jachira odniosła się do tych informacji.

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu przyznała, że to dla niej „duże zaskoczenie, że takie rzeczy są wyciągane” . Tłumaczyła, że pięć lat temu zaproponowano jej w filmie „Jedynka” rolę polskiej zakonnicy, która została rozstrzelana. Przyznała, że nie znała wymowy filmu. – Dostaliśmy wtedy tylko dwie sceny. Nie dostaliśmy całego scenariusza, jak przekazał mi nawet wczoraj agent. Zadzwonili, że jest do zagrania epizod polskiej zakonnicy. Nie mam poczucia wstydu – stwierdziła. – Mogłabym go mieć, gdybym zagrała w „Koronie Królów” – dodała.

Część zdjęć do filmu „Jedynka” kręcono we wsi Grodziec na Dolnym Śląsku. Wystąpili w nim także inni polscy aktorzy, w tym Adam Zdrójkowski znany z serialu „Rodzinka.pl” oraz Rafał Zawierucha, któremu rozgłos przyniosła ostatnio rola Romana Polańskiego w filmie „Pewnego razu... w Hollywoood” Quentina Tarantino.

Czytaj także:

Klaudia Jachira szydzi z katastrofy smoleńskiej i Kaczyńskiego? „W imię ojca i syna i brata-bliźniaka”