PiS przedstawia „piątkę dla zdrowia”. Kaczyński: służba zdrowia będzie na najwyższym poziomie

„Piątkę dla zdrowia” zaprezentował na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Opolu minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapowiedział, że na ten program złoży się: „Dwa razy więcej na zdrowie niż za czasów PO-PSL”, „Fundusz Modernizacji Szpitali”, „pakiet badań kontrolnych dla każdego Polaka”, „koordynowana opieka nad seniorami i osobami niesamodzielnymi w każdym powiecie” oraz dodatkowy „miliard złotych na najnowocześniejsze centrum onkologii w Europie”.

Słowa ministra zdrowia uzupełnił premier Mateusz Morawiecki, który podkreślał rolę personelu medycznego w ochronie zdrowia. – Pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsi są ludzie, pacjenci i szeroko rozumiany personel medyczny – mówił Morawiecki. – Jednak niezależnie od tego bez pieniędzy, zmian, przesunięć finansowych, bez uszczelnienia systemu zdrowia, tych głębokich zmian nie moglibyśmy dokonać – dodał.

– Mamy o 13 tys. więcej pielęgniarek niż cztery lata temu. To jest realna pomoc, która była możliwa dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego - stwierdził szef rządu. – W latach 2010-2014 r. rezydenci zarabiali 3890 zł. Dzisiaj zarabiają 5300 zł. To wciąż za mało, ale porównajcie te kwoty – wezwał

Premier przekonywał, że w ciągu ostatnich lat doszło do wzrostu nakładu na służbę zdrowia i obecnie jest to 50% więcej niż 5-6 lat temu. Celem rządu jest finansowanie opieki zdrowotnej na poziomie 6 proc. PKB.

Jarosław Kaczyński: kwestia ochrony zdrowia to część państwa dobrobytu

Na scenie pojawił się również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński – Sprawa ochrony zdrowia to jest część tego przedsięwzięcia, jakim jest polska wersja państwa dobrobytu – mówił prezes rządzącej partii. – Pełne kieszenie, nawet na poziomie niemieckim za kilkanaście lat czy za 20 lat to jeszcze nie państwo dobrobytu. Państwo dobrobytu to taka formacja, która zapewnia obywatelom w różnych dziedzinach, a służba zdrowia należy do tych absolutnie najważniejszych, odpowiedni poziom opieki, wsparcia – tłumaczył Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził też, że z kwestią ochrony zdrowia związane są również kwestie ochrony środowiska, takie jak problem smogu. – Smog musi być w Polsce zlikwidowany. I mamy ku temu środki i mamy taki właśnie cel. To też sprawa dla zdrowia Polaków – stwierdził Kaczyński.

Kaczyński podkreślał, że służba zdrowia musi być powszechnie dostępna i jednocześnie publiczna – Prywatna służba ma mieć charakter uzupełniający. Przede wszystkim musimy zapewnić każdemu rodakowi obsługę medyczną za darmo – zapowiadał Kaczyński.

Prezes PiS mówił też, że na reformę służby zdrowia potrzebny jest czas przynajmniej dwóch, trzech kadencji. – Ci, którzy obiecują coś w ciągu jednego roku czy jednej kadencji, po prostu mówią nieprawdę – dodał i przypomniał spoty Platformy Obywatelskiej z 2007 roku obiecujące reformę służby zdrowia. – My nie mamy zamiaru nikogo wprowadzać w błąd. Postęp będzie szybki, ale ten ostateczny cel to cel, który musimy rozłożyć na lata. Ale zrealizujemy go, doprowadzimy do tego, ze polska służba zdrowia będzie na najwyższym światowym poziomie – zapowiedział prezes PiS.

Kaczyński podkreślił też, że w kwestii reformy systemu ochrony zdrowia musi wystąpić jak najszersze porozumienie. – My będziemy do tego porozumienia dążyli. Tylko i wyłącznie od woli drugiej strony zależy to, czy to porozumienie będzie zawarte. My jesteśmy gotowi – mówił.

Czytaj także:

Świadectwo Janiny Ochojskiej na konwencji Koalicji Europejskiej. „Doprowadzę swoją walkę do końca”