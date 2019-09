Na scenie dwie lodówki, Czarzasty odegrał scenkę. „Jak to, skąd dzwonię? Z burdelu dzwonię”

W ubiegłym tygodniu TVN ujawnił, że w kamienicy należącej do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, prowadzony miał być przez osobę związaną z miejscowym półświatkiem nielegalny hotel „na godziny” . Szef NIK twierdzi, że sprzedał już kamienicę.

Do sprawy tej odniósł się na konwencji Lewicy-KW Sojusz Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. Postanowił zobrazować sytuację poprzez odegranie scenki. – Pozwolicie Państwo na rzecz niesztampową – poprosił na wstępie. Później wziął telefon do ręki i udawał, że prowadzi rozmowę z Marianem Banasiem. – Marian? Paolo dzwoni. Jak to, skąd dzwonię? Z burdelu dzwonię. Ty, jakiś koleś jest do ciebie. Chyba go do NIK-u poślę – powiedział.

– Jak wyglądają rządy PiS? Mamy miliony dla Rydzyka, afera w KNF, działki Morawieckiego, sprawa Polskiej Fundacji Narodowej, kamienicę pana Banasia. To jest PiS. Gdy cztery lata temu prezes Kaczyński mówił, że „Polska jest w ruinie” to miał rację. Słowo stało się ciałem. Tyle, że Polska jest teraz w ruinie. Taki z niego prorok – dodawał Robert Biedroń.

Podczas konwencji Lewicy w Olsztynie postawiono na scenie dwie lodówki – na jednej widniał napis „Lodówka PiS 2015” , a na drugiej „Lodówka PiS 2019” . Robert Biedroń pokazał zawartość obydwu i stwierdził, że PiS oszukał Polaków obiecując im dobrobyt. Obrazować to miała zawartość lodówek – ta z 2015 roku była wypełniona po brzegi, a druga miała dużo wolnego miejsca. Biedroń tłumaczył, że „ceny za PiS galopują” , a partia Kaczyńskiego „demoluje ład konstytucyjny” . – Konserwatywne państwo dobrobytu to PiS, to etaty dla swoich ludzi. Nam chodzi o to, by seicento wygrało z kolumną rządową. Im nie chodzi o uczciwych sędziów, ale o naszych sędziów – dodawał Włodzimierz Czarzasty.

Czytaj także:

Świadectwo Janiny Ochojskiej na konwencji Koalicji Europejskiej. „Doprowadzę swoją walkę do końca”