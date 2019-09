Kaczyński: Dwóch tatusiów, dwie mamusie – odrzucamy. Polska musi pozostać wyspą wolności

W czasie konwencji w Szczecinie prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślał jak wiele do tej pory udało się osiągnąć rządom tej partii. Jarosław Kaczyński ocenił, że zmiany wprowadzone przez PiS poprawiły sytuację wielu grup społecznych, ale jeszcze wiele zostało do zrobienia w różnych dziedzinach. Jedną z zapowiedzi, którą przywołał było podniesienie płacy minimalnej.

– Niektórym to się bardzo nie podoba. Mówią, że to nierealne albo też wręcz twierdzą, że to będzie szkodzenie polskiej gospodarce. Otóż to albo pomyłka albo też zła wola. Obawiam się, że jeżeli chodzi o naszych politycznych przeciwników to przede wszystkim zła wola – mówił Kaczyński. – Kiedy przedsiębiorcy unowocześniają organizacje, sięgają po nowe technologie? Wtedy, kiedy im się to opłaca. A kiedy się opłaca? Kiedy są wysokie płace – tłumaczył podwyższenie płacy minimalnej Kaczyński.

Prezes PiS zapowiadał też zmiany dla biznesu. – W Polsce energiczni ludzie, dobrzy przedsiębiorczy ludzie muszą mieć szanse. Muszą mieć szanse znaleźć się także bardzo wysoko w tych terenach zastrzeżonych dzisiaj dla profitentów postkomunizmu. To się musi skończyć – mówił Kaczyński. – Polska elita ekonomiczna musi być inna, nowa. Oczywiście nie będziemy nikomu nic zabierać. To chodzi o konkurencję. Jeżeli ci, którzy są wysoko, będą się potrafili w uczciwej konkurencji utrzymać, w porządku. Ale ta konkurencja musi być. – dodał.

Dwóch tatusiów, dwie mamusie – odrzucamy

Kaczyński zapowiadał też ochronę tradycyjnego modelu rodziny.

– Rodzina musi być broniona i to oczywiście ta rodzina, którą każdy z nas ma po prostu w swojej świadomości, niezależnie od tego, jaki jest jej osobisty stan. Rodzina, gdzie jest ojciec, matka, dzieci, gdzie czasem kogoś brakuje, bo to tak w życiu bywa i my to szanujemy – mówił prezes PiS – Ale wszelkiego sposobu eksperymenty, które mają być i są już niestety czynione kosztem dzieci, dwóch tatusiów, dwie mamusie, stanowczo odrzucamy – podkreślał.

Jednocześnie Kaczyński odwoływał się do polskiej wolności i tolerancji.

– Musimy bronić wolności. Narzucanie tych poglądów, o których mówiłem, to na Zachodzie element tzw. poprawności politycznej. Otóż ta poprawność polityczna w wielu państwach zmieniła się już w mechanizm likwidowania wolności słowa, nauki, poglądów, a więc podstawowych wolności obywatelskich. Polska musi pozostać wyspą wolności – zapowiadał.– Polska była zawsze krajem tolerancji i krajem tolerancji pozostanie. Natomiast w żadnym razie nie będziemy tego rodzaju poglądów, dążeń afirmować i realizować – podkreślił Kaczyński i dodał, że przeciwnicy PiS-u są zwolennikami „wolności tylko dla siebie”.