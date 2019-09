PiS publikuje nowy spot. Pokazuje, jak oponenci polityczni mogą zmienić rzeczywistość

Mężczyzna wcielający się w główną rolę w spocie Prawa i Sprawiedliwości zasypia na kanapie. Budzi się w innej rzeczywistości. – Gdzie ja jestem? – pyta. – W urnie – odpowiada aktor Janusz Rewiński. – Ja cię nie mogę. Umarłem? – dopytuje mężczyzna. – Nie, nie. W urnie wyborczej. Wiesz czego tu brakuje? Twojego głosu. Chodź coś ci pokażę – odpowiada aktor. Po otwarciu drzwi oczom występujących mężczyzn w spocie ukazują się bawiące się dzieci. Jedna dziewczynka stara się jeździć na rowerze bez koła, a kolejna podskakuje bez jednego buta. – Co to jest? – pyta zaskoczony mężczyzna na nagraniu. – Bajki małe. Grzegorz urealnił 500+. Pociął, podzielił, a większość zabrał – odpowiedział aktor. – Ale mówił, że nic nie będzie zabierał – skomentował mężczyzna. – Dużo mówił, chodź dalej – zachęcał Janusz Rewiński.

„Tu ludzie pracują do utyranej śmierci, bo pan Grzegorz podniósł wiek emerytalny”

W czasie trwającego niespełna półtorej minuty spotu mężczyźni jeszcze kilkakrotnie przenoszą się do kolejnych pomieszczeń. – Tu pan Grzegorz podniósł podatki. Chodźmy dalej. Tu jest Tyradło. Tu ludzie pracują do utyranej śmierci, bo pan Grzegorz podniósł wiek emerytalny – opowiada Janusz Rewiński. – Tylko złe wiadomości. To jest strasznie przerysowane. To jest koszmar senny – komentuje mężczyzna. – Jest jeszcze inna możliwość. Taka może być Polska – mówi postać, w którą wciela się Janusz Rewiński, otwierając drzwi do kolejnego pomieszczenia. Twarze mężczyzn zostały oświetlone niebieską poświatą.

– Gwarantują 500+, obniżyli podatki i wiek emerytalny. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale Polacy nabrali wiatru w żagle, a wyborów nie wygrywa się leżąc na kanapie – podsumowuje. – Justyna, 13 października idziemy na wybory – kończy mężczyzna, który budzi się ze snu. „13 października głosuj na Prawo i Sprawiedliwość” – podsumowano.