Incydent z udziałem kandydatki KO w Gdańsku. „Ścierwo, komuch czy żydowska k***a”

Ewa Lieder zamieściła na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym opowiedziała o incydencie w Gdańsku. Posłanka wybrała się wraz z mężem na ulice miasta, aby wymienić swoje plakaty wyborcze, które wcześniej zostały pocięte. Z relacji polityk PO-KO wynika, że gdy zdejmowała banery, podszedł do niej mężczyzna, który rzucił w jej stronę serię obraźliwych epitetów m.in. „ścierwo, komuch czy żydowska k***a”. Mężczyzna miał także wytrącić telefon z ręki mężowi posłanki oraz grozić, że „mu roz*****oli łeb”. „Co się dzieje? Dokąd jako społeczeństwo zmierzamy? Co jest z w głowach ludzi, którzy – czując się bezkarni – bez wahania podnoszą rękę lub zastraszają innych?” – zastanawiała się Ewa Lieder.

Ktoś pomylił Lieder z Dulkiewicz?

To kolejny w ostatnim czasie incydent z udziałem tej samej posłanki. Dwa dni po obchodach 30. rocznicy wyborów 4 czerwca parlamentarzystka miała zostać zaatakowana w pobliżu dworca głównego w Gdańsku. – Szłam ulicą, to było ok. godz. 19, w okolicach dworca w Gdańsku i patrzyłam w telefon. Młoda kobieta, trochę wyższa ode mnie, wyciągnęła rękę i z całych sił uderzyła mnie pięścią w czoło. Pewnie celowała w nos. Tuż po uderzeniu zrobiło mi się ciemno przed oczami. Napastniczka szybkim krokiem poszła dalej – relacjonowała w rozmowie z Polsat News.

Posłanka przyznała, że próbowała gonić kobietę, krzyczała także w jej stronę pytania: dlaczego? co się stało, jednak osoba, która ją zaatakowała, uciekła. Zdaniem Ewy Lieder incydent był związany z pełnioną przez nią funkcją. – Nie wiem, czy to się wydarzyło dlatego, że jestem podobna do pani prezydent Dulkiewicz, ludzie często mnie z nią mylą, czy dlatego, że często występuję w telewizji publicznej – stwierdziła.

