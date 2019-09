„Na lepsze”. Nowy, muzyczny spot Koalicji Obywatelskiej

Film stanowi zlepek wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości z nagraniami m.in. z protestów, przepychanek z policją i manifestacji w obronie sądownictwa. Kolejne fragmenty przeplatane są twarzami młodych ludzi odgrywających emocjonalne reakcje. „Mówili ci zaufaj i nie wychylaj się. Lecz czy wiedzieli, że to znasz, że to nie złamie cię? Nakazali być posłusznym, być idealnym wręcz. Pytań nie zadawać, gdy zbyt dużo wiedzieć chcesz” – słychać w tle śpiew wokalisty. „Każdy z nas jakiś wybór ma. Może coś należy zmienić, póki czas” – brzmi refren, wraz z powtarzającym się „Na lepsze zmień” . Do tego samego zachęca kończąca nagranie Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wojna na spoty

Przypomnijmy, że w poniedziałek także PiS pokazał nowe nagranie mobilizujące do udziału w wyborach. W klipie pokazano alternatywną rzeczywistość, która – jak przekonują twórcy – może stać się faktem, jeżeli do władzy dojdą oponenci polityczni. Narratorem spotu jest aktor Janusz Rewiński.

