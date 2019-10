Kandydaci lewicy pokazali swój spot. Nowacka mówi o „szacunku i godności”

Spot kandydatów lewicy na listach Koalicji Obywatelskiej opublikował portal 300polityka.pl. – Koalicja Obywatelska to także wartości lewicowe. Na naszych listach są osoby, które gwarantują, że Polska po wyborach pójdzie w dobrą stronę. W kierunku szacunku i godności, przeciwko nienawiści i nietolerancji – mówi występująca w spocie Barbara Nowacka. Inni kandydaci mówią m.in. o skróceniu kolejek do lekarzy, powrotu do „zlikwidowanego przez PiS” programu in vitro czy zatrzymaniu internetowego hejtu. – Klauzula sumienia nie może ograniczać kobietom dostępu do usług medycznych – mówi Katarzyna Piekarska, która startuje z okręgu warszawskiego. Pojawiła się także zapowiedź specjalnej premii dla pracujących, która ma wynosić 600 zł, a o której mówił Dariusz Joński.

Wybory już 13 października

Do wyborów parlamentarnych pozostało kilkanaście dni. Wcześniej, bo już we wtorek 1 października, odbędzie się debata transmitowana przez TVP. Udział w dyskusji zadeklarowali przedstawiciele wszystkich pięciu komitetów, które zostały zarejestrowane w całej Polsce. Jak podaje portal Press, Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentować jedynka w okręgu chełmskim wicepremier Jacek Sasin. Koalicja Obywatelska wystawi do debaty Borysa Budkę, jedynkę w okręgu katowickim. Reprezentantem Lewicy będzie Andrzej Rozenek, a Polskiego Stronnictwa Ludowego szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Swojego przedstawiciela w debacie będzie miała także Konfederacja, którą będzie reprezentować Jacek Wilk. Debata rozpocznie się o godzinie 20:05 i potrwa około 45 minut.