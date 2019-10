Likwidacja brandu SLD? Włodzimierz Czarzasty: Wszystko jest możliwe

Lewicę tworzą obecnie Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Lewica Razem. W wyborach, które zostaną przeprowadzone już 13 października 2019 roku, kandydaci Lewicy startują z komitetu wyborczego SLD. Włodzimierz Czarzasty został zapytany, czy obecnie rozważana jest „likwidacja brandu SLD”. – Wszystko jest możliwe, by stworzyć siłę, która będzie się kojarzyła z normalną, przewidywalną lewicą walczącą o udział we władzy. Jak nie za dwa tygodnie, to za cztery lata – prognozował polityk w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną".

„Nie będzie to Magdalena Ogórek”

Dziennikarze wspomnianej gazety zapytali lidera SLD, czy wspólny sojusz przerodzi się we wspólny klub. – Będziemy o tym rozmawiali. Moim zdaniem powinna następować konsolidacja lewicy. W ramach SLD następuje duża zmiana w mentalności. Dziś SLD zgodnie jest nazywane lewicą, choć kiedyś komentatorzy nie byli co do tego przekonani – poinformował przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Włodzimierz Czarzasty stwierdził również, że w wyborach prezydenckich „Lewica będzie miała swojego kandydata”. – I nie będzie to Magdalena Ogórek – dodał polityk.

