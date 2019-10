Na kogo ma głosować katolik? Są wytyczne

Już za niespełna dwa tygodnie – w niedzielę 13 października, Polacy pójdą do urn, by wybrać nowych przedstawicieli w parlamencie. Do licznego uczestnictwa w wyborach zachęcają znane osoby, partie polityczne, ale też hierarchowie Kościoła katolickiego. W „Słowie przed wyborami parlamentarnymi” abp Stanisław Gądecki przypomina, że wierni powinni czuć odpowiedzialność za życie polityczne, co wiąże się z braniem udziału w głosowaniach. Przewodniczący KEP podkreśla, że naturalne są istniejące także miedzy katolikami różnice poglądów. „Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem »negocjacji«” – zwraca uwagę abp Gądecki.

Program dla katolika

Powołując się na nauczanie papieży Jana Pawła II i Franciszka, hierarcha tłumaczy,ze katolicy „powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami” . Co za tym idzie – katolicy – zgodnie z wytycznymi – nie mogą wspierać programów promujących aborcję, zmianę definicji małżeństwa czy propagujących „demoralizację dzieci i młodzieży” .

Na kogo głosować?

Na jakich kandydatów powinni stawiać wierni? Tu KEP także przychodzi z pomocą. „W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju” – czytamy w liście.

Czytaj także:

