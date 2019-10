NA ŻYWO: Debata przed wyborami parlamentarnymi

20:58 To koniec debaty. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji! 20:57 - 13 października decydujemy, czy obronimy prawo do zdobyczy, które stały się udziałem Polaków w ciągu ostatnich czterech lat. O tym będą te wybory - mówi Jacek Sasin z PiS. 20:56 Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że 13 października prawda zwycięży. - Przyszedłem do tego studia jako jedyny lider polityczny poprosić o państwa głosy, bo nie ma sprawy ważniejszej niż Polska - mówi lider ludowców. 20:54 Andrzej Rozenek mówi o tym, jak rozmawia o przyszłości Polski ze swoimi dziećmi. Wymienia tematy edukacji, historii - nacjonalizmów i szowinizmów, tego do czego doprowadziły. - Dlatego myśląc o przyszłości, moje dzieci wybierają Lewicę - dodaje. 20:53 - Niestety, Polska stopniowo przechodzi w obce ręce. Doprowadziły do tego te cztery partie, które stoją obok mnie - mówi Jacek Wilk. Zachwala program Konfederacji, podkreślając, że stawia ona na młodych polityków. 20:52 - Przez osiem lat zrobiliśmy dużo dobrego dla Polski - mówi Borys Budka. Przyznaje, że PO nie uniknęła też błędów, ale rozmawia z Polakami, stawia na pracę i pokorę. - Przed nami wiele wyzwań, wspólnie możemy to zrobić - mówi Budka, przypominając hasła Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. 20:52 Zaczynają się swobodne wypowiedzi. 20:51 Jacek Sasin zarzuca liderowi PSL, że nie ma pojęcia jak wygląda kwestia wysokości dopłat dla rolników. - Nieprawdą jest to, że PSL wyrównał wysokość dopłat do średniej europejskiej - twierdzi polityk PiS. - Gwarantujemy rolnikom, że w ciągu dwóch lat doprowadzimy do tego, że dopłaty będą wyrównane - dodaje Sasin. 20:50 Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że za rządów PO-PSL dopłaty zostały zrównane do poziomu europejskiego, teraz trzeba je wyrównać. Lider PSL obiecuje dopłatę 1200 zł do hektara. Żąda też dymisji ministra rolnictwa. 20:49 - Polski rolnik zasługuje na szczególny szacunek i na to, żeby mieć takie same dopłaty jak rolnik francuski czy niemiecki. Tego nie udało się PiS-owi załatwić - mówi Andrzej Rozenek i straszy, że spór o praworządność może doprowadzić do odcięcia unijnych pieniędzy dla Polski. 20:48 Borys Budka podkreśla, że w 2011 roku Kaczyński obiecywał, że polscy rolnicy dostaną równe dopłaty w stosunku do rolników z UE. Dodaje że tak się nie stało, a prezes PiS nadal obiecuje. 20:47 Jacek Wilk: Polska wieś wymiera. Nie uratujemy rolnictwa tym, że będziemy dziś ustalać, jaka powinna być wysokość opłat. (...) Polska wieś jest ogromnie zadłużona, trzeba coś z tym zrobić, bo ziemia przejdzie w obce ręce. 20:46 Runda 6: Rolnictwo. Ile wynosi dziś, ile powinna wynosić średnia dopłata do hektara dla rolnika? 20:45 Andrzej Rozenek przypomina protesty przeciwko zmianom w sądownictwie. - Jedyne, co zrobiliście, to zamieniliście sędziów innych na swoich itd. - dodaje. 20:44 Jacek Wilk: Oczywiście, że trzeba popierać jawność w życiu publicznym. Ten postulat, o jawności majątku, nie budzi wątpliwości. Ale prawo nie będzie mogło wejść w życie, kiedy sądy nie będą niezależne od polityków. Dlatego proponujemy zmiany ustrojowe. Prokuratura ma być również niezależna od polityków. Jedna osoba nie może być ministrem sprawiedliwości i posłem, bo wtedy ściganie przestępców jest fikcją. 20:43 Borys Budka twierdzi, że "wystarczy zwykła ludzka przyzwoitość, nie trzeba specjalnych ustaw". - Niestety ten rząd co innego mówi, co innego robi. Mamy mnóstwo afer. Zapraszam na stronę "100 afer PiS", tam je rozliczymy - dodaje polityk PO. 20:42 Jacek Sasin twierdzi, że to PiS było prekursorem wprowadzenia jawności do życia publicznego. Przypomina powołanie CBA czy ustawę o jawności majątków polityków. - Tym się różnimy od konkurentów, że każdego z nas, kto zejdzie z prostej drogi, usuwamy z polityki. Nie chronimy kolegów, to nie nasze standardy - mówi polityk PiS. 20:41 Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że została przyjęta ustawa, która dopiero po wyborach da efekty.



Lider PSL przypomina, że Kukiz'15 idzie do wyborów z ustawą antykorupcyjną. 20:41 Runda 5: Czy jesteś za jawnością informacji majątkowych najważniejszych osób i urzędników w państwie? 20:40 Riposta Koalicji Obywatelskiej: Służba zdrowia to coś, czym ten rząd nie może się pochwalić. Służba zdrowia jest w zapaści.



Borys Budka pokazuje rachunek 2 tys. złotych na leki dla dziecka po przeszczepie. 20:39 Przedstawiciel Lewicy: W Polsce ludzie umierają w kolejce do lekarza. Brakuje lekarzy, pielęgniarek, leków. Jest chaos w służbie zdrowia. Lewica wie, jak to uzdrowić. Skrócimy kolejki do lekarza specjalisty do 30 dni. 20:37 - W czasie naszych rządów wyraźnie wzrosła liczba lekarzy i pielęgniarek. Lekarze rzadziej wyjeżdżają za granicę - mówi Jacek Sasin. Przedstawiciel PiS przytacza statystyki dotyczące zwiększenia ilości miejsc na studiach medycznych i nakładów na służbę zdrowia, które są zwiększane. 20:36 Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że PSL - Koalicja Polska zaproponowało "Pakt dla zdrowia". Apeluje, by inni politycy się pod nim podpisali. 20:36 Zdaniem Borysa Budki w ciągu czterech lat doszło do pogorszenia sytuacji w służbie zdrowia, za co wini PiS. - Strumień pieniędzy na nagrody dla ministrów, samoloty dla VIP-ów itd., powinien płynąć do służby zdrowia - twierdzi polityk Koalicji Obywatelskiej. 20:35 Przedstawiciel Konfederacji twierdzi, że problem polega w organizacji. - Singapur ma jeden z najlepszych systemów zdrowotnych na świecie, podczas gdy wydatki z budżetu są małe. Wprowadźmy ten system i przestańmy zawracać do czasów PRL. Dajmy Polakom wybór: opieka prywatna czy publiczna - mówi Wilk. 20:34 Runda 4: Służba zdrowia. W Polsce brakuje lekarzy i pielęgniarek. Co zrobić, żeby było ich więcej? 20:33 Jacek Wilk twierdzi, że obecnie trudno mówić o polityce zagranicznej. - Mieliśmy wstać z kolan, a zmieniliśmy tylko klęczniki - podkreśla przedstawiciel Konfederacji. Tłumaczy, że polityka zagraniczna powinna być oparta o interes narodowy Polski. 20:32 - Relacje z USA są bardzo ważne, ale równie ważne są relacje w Unii Europejskiej - odpowiada na pytanie Borys Budka. Mówi o wynegocjowanym za rządów PO budżecie UE. - Dzisiaj skuteczność w polityce zagranicznej jest mierzona w euro, które przywozimy do kraju - dodaje Budka. 20:32 Andrzej Rozenek ripostuje do Jacka Sasina: To Lewica wprowadziła nas do UE, wy to niszczycie! 20:31 WKK odpowiada: Dobra zmiana prawdziwa jest potrzebna i mam nadzieję, że za chwilę Polacy będą mieli lepszy rząd. Ruski węgiel to wasz wyrzut sumienia, który w milionach ton przyjeżdża do polski i nas truje 20:30 Jacek Sasin ripostuje do lidera PSL: Sądzę, że jako ostatni macie prawo mówić o "przywożeniu ruskiego węgla". 20:29 Lider PSL podkreśla, że relacje z USA są ważne i należy je umacniać, ale nie można opierać się wyłącznie na jednym mocarstwie. - Chciałbym, żeby rozliczano nas z celów, a nie patrzeć na machanie do F-35 - podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz. 20:28 - Ostatnie cztery lata polityki zagranicznej PiS to pasmo niekończących się porażek i katastrof - twierdzi Andrzej Rozenek. Przedstawiciel Lewicy zarzuca PiS, że nie potrafi budować i przypomina jako symbol przegraną 27:1 na forum UE. 20:27 Jacek Sasin tłumaczy, że polityka zagraniczna PiS to mocne relacje z USA, ale też innymi partnerami, co "daje poczucie bezpieczeństwa". Wymienia kontakty handlowe itd. 20:26 Runda 3. Relacje polsko-amerykańskie są najlepsze w historii. Powinniśmy je rozwijać, wzmacniać, czy myśleć o wzmacnianiu relacji z innymi krajami? 20:25 Jacek Sasin mówi o ofensywie środowisk LGBT, które "chcą narzucić Polakom ideologię". - Nigdy nie zgodzimy się na "plan Rabieja". który zakłada legalizację związków homoseksualnych, a później adopcję przez takie pary dzieci - zaznacza przedstawiciel PiS. 20:24 - Lewica jest za związkami partnerskimi. Każdy człowiek ma być szanowany, także przez państwo. Każda rodzina ma być szanowana, nie tylko ta, którą wskazał prezes Kaczyński w swoim wystąpieniu - deklaruje Andrzej Rozenek. Podkreśla, że Lewica chce wsparcia programu in vitro, a w przyszłości legalizacji adopcji dzieci przez pary homoseksualne. 20:23 Borys Budka: Godność człowieka jest dla nas fundamentalną wartością .Równość wobec prawa zakłada, że państwo nie mówi nam, z kim mamy zawierać związek, jak mamy żyć.



Polityk Koalicji Obywatelskiej mówi o zapisie w programie KO dotyczącym związków partnerskich, deklaruje sprzeciw wobec adopcji dzieci przez pary homoseksualne. 20:21 - To nie jest tak, że związki partnerskie są nielegalne, nie ma przepisu prawa w Polsce, który by o tym mówił - wskazał Jacek Wilk. - Osobiście uważam, że sfera życia prywatnego powinna pozostać sferą życia prywatnego - dodał. Jak tłumaczył, małżeństwo z definicji powinno być związkiem kobiety i mężczyzny. 20:21 Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnia, że PSL opiera się na wartościach tradycyjnych i nie jest za adopcją dzieci przez pary homoseksualne. 20:20 Pytanie 2: Czy jest pan za legalizacją związków partnerskich, jednopłciowych i adopcją dzieci przez pary homoseksualne. 20:19 Jacek Sasin: Za rządów PO-PSL wiele rodzin tkwiło w biedzie, a dzietność była na dramatycznym poziomie. Dlatego wprowadziliśmy program 500+, który zlikwidował hańbę III RP, jaką były głodne dzieci.



Przedstawiciel PiS zapowiada kontynuację 500+. 20:18 Andrzej Rozenek: Lewica popiera program 500+, PiS nie odkryło Ameryki, wprowadziło rozwiązania na wzór Niemiec. Ale PiS się zatrzymał.



Przedstawiciel Lewicy twierdzi, że w programie społecznym brakuje m.in. miejsc w żłobkach itd. 20:17 Jacek Wilk: Konfederacja ma najlepszy program gospodarczy. (...) Chcemy, żeby Polacy byli silni siłą własnej pracy i własnych zasobów.



Polityk wymienia obietnice Konfederacji, nie odpowiada wprost na pytanie. 20:16 Władysław Kosiniak-Kamysz zaczął od złożenia kondolencji premierowi. Podkreślił, że oprócz niego liderzy nie stawili się na debacie.



- Jako jedyny klub opozycyjny od początku poparliśmy 500+. Będziemy go kontynuować, bo on dobrze służy rodzinom. Ale trzeba wprowadzić też rozwiązania dla emerytów, takie jak emerytura bez podatku - mówi lider PSL. 20:15 Borys Budka: Nic, co zostało dane, nie zostanie zabrane. Zgłaszaliśmy postulat, by 500+ objęło wszystkie dzieci. (...) Wprowadzenie programu 500+ było możliwe dlatego, że rządziliśmy odpowiedzialnie. 20:15 Pierwsze pytanie: Wielu polityków krytykowało program Rodzina 500+. Czy jest Pan za utrzymaniem go w obecnym kształcie? 20:13 Debata będzie się składać z sześciu rund, w każdej polityk ma minutę na odpowiedź. Siódma runda debaty to czas na swobodną wypowiedź. Uczestnicy mają 30 sekund na ripostę. Mogą z niej skorzystać jednorazowo. 20:12 W debacie udział biorą przedstawiciele pięciu komitetów, które zarejestrowały listy w całej Polsce. 20:08 Przedstawiciele Konfederacji twierdzą, że mieli problem z ustawieniem polskiej flagi na stanowisku Jacka Wilka.



20:00 W siedzibie TVP są już uczestnicy debaty.



twitter.com

twitter.com

19:50 W debacie udział wezmą: z ramienia PiS-u wicepremier Jacek Sasin, Koalicji Obywatelskiej – Borys Budka, PSL-u – Władysław Kosiniak-Kamysz, Lewicy – Andrzej Rozenek, Konfederacji – Jacek Wilk. 19:35 W dzień debaty do innych liderów ugrupowań o osobisty udział apelował Władysław Kosiniak-Kamysz.



twitter.com

Debata przed wyborami – uczestnicy

Udział w dyskusji zadeklarowali przedstawiciele wszystkich pięciu komitetów, które zostały zarejestrowane w całej Polsce. Jak podaje portal Press, Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentować jedynka w okręgu chełmskim wicepremier Jacek Sasin. Koalicja Obywatelska wystawi do debaty Borysa Budkę, jedynkę w okręgu katowickim. Reprezentantem Lewicy będzie Andrzej Rozenek, a Polskiego Stronnictwa Ludowego szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Swojego przedstawiciela w debacie będzie miała także Konfederacja, którą będzie reprezentować Jacek Wilk.

Debata przed wyborami – zasady

Prowadzący debatę Michał Adamczyk zada sześć pytań przedstawicielowi każdego komitetu. Polityk będzie miał dokładnie 1 minutę na udzielenie odpowiedzi.