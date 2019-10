Raperzy zachęcają do udziału w wyborach. Czym jest akcja Olśnienie?

Taco Hemingway, Żabson, Peja, Sokół czy Borixon. Tych artystów nie trzeba przedstawiać nie tylko fanom polskiego rapu, ale również osobom, które mają choćby szczątkowe pojęcie o sytuacji na scenie muzycznej w naszym kraju. Teraz artyści zaangażowali się w projekt olsnienie.eu, który ma przypomnieć młodemu pokoleniu, że jego głos się liczy i tym samym ma wpływ na przyszłość Polski. Dodatkowa motywacja to zachęta do udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Jak podaje Onet, organizatorzy akcji wierzą w bliskie relacje miedzy fanami a muzykami, które opierają się na prawdziwych emocjach i są ważne w życiu młodych ludzi. Artyści mają stać się motywacją dla obywateli do tego, by zaangażować się w losy kraju tym bardziej, że polscy raperzy cieszą się nie tylko dużym autorytetem ale również popularnością i wpływem wśród ich młodych rodaków. Kampania ma swój profil na Instagramie, gdzie publikowane są plakaty z udziałem raperów. „Twój głos ma taką samą wagę jak głos naszych bohaterów. Przedstawiamy pierwszego reprezentanta akcji” – czytamy w poście, do którego dołączono materiały z udziałem Żabsona.

