PiS uruchamia call center i dzwoni do Polaków. „Wszystkie ręce na pokład”

Wybory parlamentarne odbędą się za niespełna dwa tygodnie. Beata Szydło na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej poinformowała o uruchomieniu call center Prawa i Sprawiedliwości. W ramach akcji zaangażowane w nią osoby będą telefonicznie zachęcać Polaków do skorzystania z czynnego prawa wyborczego. – Dziś zaczynamy nowy etap kampanii. Młodzi ludzie dzwonią, mówią jak ważne są wybory – powiedziała Beata Szydło. Była premier polskiego rządu podkreśliła, że „każdy głos jest niezwykle ważny”.

– Zdecydujemy o tym, jak będzie wyglądać Polska. Warto, abyśmy razem szli do przodu. Wszystkie ręce na pokład. Każdy z nas angażuje się w kampanię wyborczą. Cała biało-czerwona drużyna jest zdecydowana wykorzystać każdą minutę kampanii – stwierdziła Beata Szydło. Polityk mówiła także, że środowisko polityczne, z którego się wywodzi ma wiele propozycji i pomysłów. – Będziemy je kontynuować przez następne lata, jeśli państwo nam zaufają, a my na to zaufanie zasłużymy – dodała.

W konferencji prasowej brała udział również Elżbieta Rafalska. – Nasza siła to nasza wiarygodność. Będziemy wszędzie gotowi na rozmowę. Ruszamy dalej w Polskę – powiedziała była minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

