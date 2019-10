Głosowanie przez pełnomocnika. Dziś ostatnia szansa na złożenie wniosku

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. W piątek 4 października 2019 roku jest ostatnia szansa na zgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Co zrobić, aby oddać ważny głos?

„Co zrobić, aby zagłosować?" – to jedenasty spośród kilkunastu zaplanowanych przez Państwową Komisję Wyborczą spotów edukacyjno-informacyjnych związanych ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu. W trwającym niewiele ponad minutę spocie jego twórcy poinformowali, jakie warunki trzeba spełnić, by móc oddać ważny głos.

Jak oddać ważny głos w wyborach?

„Znajdź lokal wyborczy, w którym zagłosujesz. Informacje znajdziesz na stronie internetowej PKW, w biuletynie informacji publicznej gminy, na tablicy ogłoszeń, a nawet w lokalnej prasie i na słupach ogłoszeniowych. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. W lokalu wyborczym zostaniesz poproszony o dokument ze zdjęciem np. dowód osobisty lub paszport. Obwodowa komisja wyborcza sprawdzi, czy jesteś uprawniony do głosowania w tym obwodzie albo dopisze cię do spisu wyborców jeżeli przekażesz jej zaświadczenie o prawie do głosowania” – informuje w opublikowanym spocie PKW. Odbiór kart do głosowania obowiązkowo należy potwierdzić podpisem w spisie wyborców. Na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu należy postawić znak „X” przy nazwisku tylko jednego kandydata. Identyczne zasady obowiązują przy głosowaniu w wyborach do Senatu.

Kto, kiedy i na jakich zasadach może głosować za granicą?

Zagłosować w wyborach do polskiego Sejmu i Senatu można także w 320 lokalach wyborczych za granicą. Ich adresy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub PKW. By zagłosować należy zgłosić się do konsula z wnioskiem o dopisanie do spisu wyborców. Można to zrobić, jeżeli posiada się polski paszport i na stałe mieszka za granicą albo w sytuacji, w której w dniu wyborów będzie się czasowo przebywało za granicami Polski. Wnioski można składać do 10 października 2019. „Jeśli mieszkasz w Polsce na stałe możesz głosować za granicą również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby je otrzymać złóż wniosek tam, gdzie jesteś w spisie wyborców. Masz na to czas do 11 października. Zaświadczenie otrzymasz od ręki. Do odbioru zaświadczenia możesz upoważnić inną osobę” – informuje PKW w spocie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PKW.