Zmiana pierwszeństwa pieszych. „Lewica jako jedyna ma ten postulat w programie”

– W tej chwili co piąty pieszy w Europie, który ginie, ginie w Polsce. Na milion mieszkańców w Holandii giną co roku trzy osoby, w Szwecji – 4, w Czechach – 16, a w Polsce 32, w tym połowa na przejściach dla pieszych – podawała Magdalena Biejak z Lewicy Razem. Startująca w Warszawie kandydatka KW SLD podawała też dane ze stolicy. Według danych Zarządu Dróg Miejskich aż 60 proc. wypadków osób starszych na przejściach wynika właśnie z nieudzielenia pierwszeństwa. Jak tłumaczyła, Lewica zamierza skończyć z polską filozofią ruchu drogowego, w której to jedynie pieszy odpowiada za swoje bezpieczeństwo.

W podobnym tonie wypowiadała się rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska. Zwracała uwagę, że polskie miasta są „skrojone dla samochodów”, podczas gdy to ludzie powinni być w centrum zainteresowania samorządów i państwa. Jej zdaniem powinno się ułatwiać ruch po mieście pieszym oraz osobom korzystającym z nieemisyjnych środków transportu. Lewica chce także tworzyć tzw. azyle na najszerszych ulicach, na których starsze osoby mogłyby się zatrzymać w trakcie długiego przejścia. Z innych wartych wspomnienia postulatów w „Pakcie dla pieszych” są jeszcze wyniesione przejścia, znakowanie przejść odblaskami oraz zostawianie napisów na chodniku, które przypomną pieszym o konieczności rozejrzenia się.