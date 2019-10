Kukiz o Morawieckim: Był odpychany. Także przez tych, co płakali w pierwszych rzędach w kościele

– Był odpychany przez blisko ćwierć wieku. Również przez tych, którzy wczoraj lali krokodyle łzy siedząc w pierwszych rzędach w kościele – powiedział otwarcie Kukiz, pytany o postać Morawieckiego przez dziennikarza Polsatu. – Dla mnie pobyt na tej mszy pożegnalnej był dość przykry. Miałem różne myśli dot. właśnie hipokryzji – dodawał.

Startujący z list PSL Paweł Kukiz opowiedział o przedwyborczej rozmowie z Kornelem Morawieckim. Jak twierdzi, marszałek senior miał pytać go o możliwość startu z jego list. – Odpowiedziałem: przepraszam cię, ale ty masz tak PiS-owski wizerunek w tej chwili, że ja nie bardzo widzę miejsce – przyznał szczerze Kukiz. Kiedy dopytywał go, dlaczego nie startuje z list PiS-u, miał usłyszeć od Morawieckiego: „Oni mnie nie chcą, oni się mnie boją”.

W studiu Polsat News obecny był także Piotr Muller rzecznik rządu. Paweł Kukiz zwrócił uwagę na jego zachowanie po opowiedzeniu swojej historii. – Niech pan nie kiwa głową, bo ja nie kłamię. Ja relacjonuję swoją rozmowę z Kornelem – rzucił do przedstawiciela PiS. – Czasami lepiej po prostu nie wypowiedzieć kilku słów, niż powiedzieć za dużo – usłyszał w odpowiedzi.

Kornel Morawiecki chorował na raka trzustki

Na początku roku Kornel Morawiecki przyznał w jednym z wywiadów, że chorował na raka trzustki. W ubiegłym tygodniu stan ojca premiera się pogorszył. W styczniu „Super Express” poinformował, że 78-letni Kornel Morawiecki trafił na badania do Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. – Wystąpiły u mnie dziwne, niepokojące objawy i zgłosiłem się do szpitala. Wyszło, że mam żółtaczkę. Ale najgorsze było przede mną. Kiedy wykonano badanie tomografem komputerowym stwierdzono, że mam nowotwór trzustki… – przekazał ojciec premiera. Kilka dni później w szpitalu MSWiA w Warszawie Kornel Morawiecki przeszedł poważną operację. W zbliżających się wyborach ojciec premiera kandydował do Senatu. – Przy życiu trzymają mnie najbliższa rodzina i polityka – powiedział wówczas Kornel Morawiecki w wywiadzie, którego udzielił dziennikarzom „Super Expressu”.

Kornel Morawiecki – kim był?

Kornel Morawiecki był uczestnikiem strajków studenckich w 1968 roku. Później drukował i kolportował ulotki potępiające władze komunistyczne za represje stosowane wobec protestujących. W sierpniu 1980 roku włączył się w organizowanie strajków we Wrocławiu. W tym samym roku współorganizował regionalne struktury „Solidarności”. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z zespołem „Biuletynu Dolnośląskiego” zaangażował się w działalność podziemną. Rozpoczął działalność poligraficzną i wydawał prasę. Na przełomie maja i czerwca 1982 roku założył organizację Solidarność Walcząca. W listopadzie 1987 roku zatrzymali go funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Osadzono go w areszcie na Rakowieckiej. Po wyjeździe do Włoch i próbie powrotu został deportowany z Warszawy do Wiednia. Do Polski wrócił pod koniec sierpnia 1988 roku.

Marszałek senior VIII kadencji

Kornel Morawiecki w 1990 roku chciał startować w wyborach prezydenckich, jednak nie zebrał wymaganych 100 tys. podpisów do zarejestrowania swojej kandydatury. W tym samym roku założył Partię Wolności.

Kandydował na urząd prezydenta w 2010 roku. W wyborach uzyskał ostatnie miejsce, a w drugiej turze ogłosił poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego. Pięć lat później ponownie próbował swoich szans, jednak nie zebrał wystarczającej liczby podpisów do zarejestrowania kandydatury. Kornel Morawiecki został współpracownikiem Pawła Kukiza, udało mu się także uzyskać mandat poselski. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył go marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji. W kwietniu 2016 roku zrezygnował z członkostwa w klubie poselskim Kukiz'15 po tym, jak Małgorzata Zwiercan oddała za niego głos podczas głosowania nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W maju razem z Małgorzatą Zwiercan i Ireneuszem Zyską założył partię Wolni i Solidarni.

W piątek 27 września 2019 r. Andrzej Duda podjął decyzję o przyznaniu Kornelowi Morawieckiemu Orderu Orła Białego za jego zasługi „na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”.

