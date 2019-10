Jarosław Kaczyński apeluje o mobilizację. „Sondaże nie wygrywają wyborów”

– Mamy wpływ na to, co wydarzy się 13 października. Jeśli to głosowanie będzie po naszej myśli, wszystko, co podjęliśmy przez cztery lata, będzie kontynuowane – powiedział Jarosław Kaczyński, podkreślając znaczenie zbliżających się wyborów parlamentarnych. – W ciągu ostatnich 4 lat zdobyliśmy coś, co jest w polityce bezcenne – wiarygodność – dodał lider Prawa i Sprawiedliwości.

„Trzeba iść na wybory”

Polityk zaznaczył, że przeciwnicy jego ugrupowania politycznego „ciągle zmieniają zdanie i składają puste obietnice”. – Nasi przeciwnicy zapowiadają rewolucję kulturową, która niszczy najbardziej życzliwą człowiekowi cywilizację – chrześcijaństwo – ocenił Jarosław Kaczyński, po czym dodał, że rodzina jest fundamentem „naszej cywilizacji i będziemy jej bronić”. – 13 października będziemy bronić wolności, ale także tego wszystkiego, co już zrealizowaliśmy. Nasz cel jakim jest państwo dobrobytu jest realny do osiągnięcia, gdy będzie kontynuowana obecna polityka ekonomiczna – podkreślał prezes PiS. – Sondaże nie wygrywają wyborów, dzieje się to przy urnach. Trzeba iść na wybory – apelował polityk.