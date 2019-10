Brudziński o „taśmach Neumanna”: Platforma będzie go bronić jak niepodległości

Sławomir Neumanzrezygnował ze stanowiska szefa klubu parlamentarnego PO-KO w niedziele, jeszcze przed publikacją kolejnych nagrań, na których mówił m.in. o wyborach samorządowych i układaniu list wyborczych. „Taśmy Neumanna” skomentował w poniedziałek rano na antenie Polskiego Radia Joachim Brudziński, który zauważył, że polityk PO wciąż pełni w swojej partii inne stanowiska.

– Pan Sławomir Neumann pozostaje na stanowisku przewodniczącego struktur Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, którego mieszkańców w sposób tak brutalny, wulgarny i grubiański obrażał – powiedział wiceprezes PiS w „Sygnałach Dnia”. – On powiedział tam wyraźnie, że dopóki jesteś w Platformie Obywatelskiej to jesteś broniony jak niepodległość. I to samo robią teraz w stosunku do Neumanna – dodał.

Jeszcze wczoraj Brudziński podkreślał na Twitterze, ze jego zdaniem rezygnacja Neumanna to tylko „przykrywka”.

„ Grzegorz Schetyna wymusił rezygnacje Neumanna ze stanowiska szefa klubu, aby przykryć mega kompromitację podczas dzisiejszej konwencji PO z bełkotem Lecha Wałęsy ” – napisał europoseł PiS. – „W innych sprawach dopóki Neumann jest w PO to może być pewien, że będą go: «bronić ku..a jak niepodległości»” – dodał.

Joachim Brudziński uważa też, ze taśmy pokazują „prawdziwe” oblicze polityków PO. – Mówienie o mieszkańcach #Tczew, czy każdej innej miejscowości, w sposób tak wulgarny jak zrobił to S. #Neumann okazuje prawdziwy stosunek liderów PO do Polaków, do wyborców – stwierdził europoseł na antenie Polskiego Radia.

Wiceprzewodniczący PiS odniósł się również do stosunków panujących w samej PO. – Rozmowę nagrał jego partyjny kolega. Oni sami siebie nagrywają, bo to przecież wypłynęły nagrania ze spotkania członków PO – powiedział Brudziński. – To pokazuje jakie są relacje wewnątrz tego obozu – podkreślił.

