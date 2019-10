Prawybory w Wieruszowie. 46,5 proc. dla PiS-u, pięć partii w Sejmie

Burmistrz miasta po raz kolejny zorganizował prawybory do Sejmu i Senatu. W tym roku mieszkańcy miasta mogli głosować tradycyjnie i drogą elektroniczną.

Zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość – 46,5 proc., drugie miejsce Koalicja Obywatelska – 23,49 proc., trzecie Lewica – 13,08 proc., czwarte PSL – 7,86 proc., piąte Konfederacja – 7,02 proc. Progu nie przekroczyli Bezpartyjni Samorządowcy – 2,05 proc. Głosowało około 2 tysiące osób, frekwencja wyniosła 13 proc.

Tydzień przed wyborami do parlamentu, do tego małego miasteczka zjechały się wszystkie ogólnopolskie komitety, aby zachęcać do głosowania na swoje ugrupowanie. Zdarzały się przypadki, gdy wyniki z Wieruszowa były zbliżone do wyników prawdziwych wyborów.