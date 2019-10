Oświadczenie prezesa PiS i premiera

12:02 Zakończyła się konferencja Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. 12:01 - Te 5 punktów to nasze zobowiązanie. Chcemy zawrzeć pakt z obywatelami. Chcemy, aby polski model państwa dobrobytu służył wszystkim Polakom - przekonywał premier polskiego rządu. 11:58 - Nie chcemy Europy podwójnych standardów. Chcemy Europy wysokich standardów, która traktuje polskich rolników i polską wieś na równi z innymi - powiedział Mateusz Morawiecki. 11:57 twitter.com 11:57 twitter.com 11:55 twitter.com 11:54 twitter.com 11:53 twitter.com 11:51 twitter.com 11:50 Jarosław Kaczyński mówił także o „pakiecie badań kontrolnych dla wszystkich osób po 40. roku życia”, "programie budowy 100 obwodnic" oraz "dopłatach dla rolników". Prezes PiS przekonywał, że jeżeli jego ugrupowanie wygra wybory, podejmie działania w tych kwestiach w ciągu 100 pierwszych dni nowej kadencji. 11:50 Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jeżeli PiS wygra wybory, w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji zostaną uchwalone "ustawy, odpowiednie programy". Dotyczy to „małego ZUS-u”, "zapewnienia, że będzie 13 i 14 emerytura". 11:48 - Zapowiedzieliśmy przed poprzednimi wyborami, że zrealizujemy program i został on zrealizowany - dodał prezes PiS. 11:48 - Chcieliśmy zapowiedzieć coś, co odnosi się do tej wartości, którą wnieśliśmy do polskiego życia politycznego. Tą wartością jest wiarygodność - powiedział Jarosław Kaczyński. 11:30 https://www.facebook.com/pisorgpl/photos/a.158883182131/10156185767297132/?type=3