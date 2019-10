Michał Kamiński startuje z listy PSL, popiera go Kwaśniewski. „Nie zawiedzie”

„Jestem dumny, że poparł mnie Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dziękuję, to dla mnie bardzo ważne” – napisał Michał Kamiński pod nagraniem udostępnionym na swoim facebookowym profilu. Wystąpił na nim z Aleksandrem Kwaśniewskim, który w spocie przyznał, że „kiedyś bardzo się różnił” z Kamińskim, a dzisiaj razem z nim „walczy o polską demokrację” . – Michał Kamiński startuje do Senatu z drogiego mi okręgu podwarszawskiego. Popieram go, oddajcie na niego swój głos. Jest doświadczony, energiczny i nie zawiedzie – powiedział były prezydent.

Kamiński podczas zaplanowanych na 13 października wyborów parlamentarnych będzie ubiegał się o miejsce w Senacie z listy Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od stycznia 2018 roku należy do klubu poselskiego partii Władysława Kosiniaka-Kamysza, będąc ciągle związanym z Unią Europejskich Demokratów. Wcześniej należał do klubu Platformy Obywatelskiej, z list której w 2015 roku otrzymał mandat poselski. Kandydat na senatora w latach 2004-2007 oraz 2009-2014 zasiadał w Parlamencie Europejskim, a od 2002 do 2010 roku należał do PiS. Przez dwa lata był rzecznikiem prasowym prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jako rzecznik prasowy współpracował także z Hanną Gronkiewicz-Waltz w czasie, gdy ta w 1995 roku ubiegała się o fotel prezydenta kraju.

