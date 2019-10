Kuba Wojewódzki zaapelował do młodych ludzi. „Rzygam wszystkimi politykami, ale wiem swoje”

Kuba Wojewódzki opublikował długi post na Facebooku kierowany do osób w wieku od 18 do 29 lat i już na jego wstępie zaznaczył, że „może należy do pokolenia, dla którego demokracja to pojęcie z kategorii idealizmu politycznego” . „Ale jak śpiewał przed laty mój kolega z zespołu Raz, dwa, trzy – Trudno nie wierzyć w nic” – dodał. Dziennikarz zaznaczył, że demokracja wciąż ewoluuje i składają się na nią wątpliwości oraz wybory. Dla przeciwwagi podkreślił, że „populizm jest miły dla ucha” , a demokracja nie zawsze. „W Polsce można by uznać, wszyscy jesteśmy za demokracją. Tylko każdy za własną " – napisał.

„Nie zgadzam się na twoją nieobecność”

Wojewódzki przypomniał niską frekwencję wśród młodych osób podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz w trakcie wcześniejszych wyborów samorządowych. „Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to co robimy, ale także za to, czego nie robimy” – zauważył dziennikarz. „Rzygam wszystkimi politykami, ale wiem swoje. Demokracja to nie jest licencja na zabijanie przeciwników politycznych. To świadoma sztuka rozłożenia rozczarowań, której złożony spektakl możemy podziwiać od 1989 roku” – dodał. Zaznaczył przy tym, że młodzi ludzie są „najsilniejszą »partią« jaka się pojawiła od czasów pierwszej Solidarności” . „Jak można nie wykorzystać takiej siły? To lenistwo, obojętność, konformizm czy brak charakteru” – ocenił.

Wojewódzki podzielił się opinią, że polskie społeczeństwo dzieli się na „prawicowych zje*ów wiernych Bogu i ojczyźnie” oraz „lewackiego bydła i podludzi”. „Z czego prosto wynika, że ja jestem poza społeczeństwem. A Wy?” – zapytał retorycznie internautów. „Weźcie mnie za cynika albo oszołoma, ale powiem Wam bez ogródek. Gdy tysiące ludzi mówi to samo to może być Vox populi ale może być to także jeden wielki bełkot. Od lat, w demokracji nie rządzi większość tylko dobrze zorganizowana mniejszość. I to możecie być Wy” – zaznaczył.