Kidawa-Błońska: W tych wyborach to kobiety zdecydują o wyniku

Zdaniem kandydatki Koalicji Obywatelskiej na premiera, Polacy w ostatniej chwili podejmą decyzję o tym, na kogo zagłosować. Dlatego też jej formacja stawia na wzmożony wysiłek na finiszu kampanii. – Mamy plan na ostatnie dni kampanii – będziemy mieli konferencje, będziemy rozmawiali z ludźmi i mobilizowali kobiety. Myślę, że w tych wyborach to kobiety zdecydują o wyniku – oceniła Kidawa-Błońska. Podkreśliła przy tym, że przekaz Koalicji Obywatelskiej skierowany jest do kobiet, bo te „bardzo odpowiedzialnie podchodzą do życia, kraju i najbardziej myślą o przyszłości” .

Sondaże martwią

Pytana o ostatnie sondaże, które dają jej formacji wynik niemal dwukrotnie niższy niż PiS-owi, Kidawa-Błońska stwierdziła, że te badania „martwią” , ale ostatecznie liczy się wybór, którego Polacy dokonają przy urnach. – Tak naprawdę liczy się dzień wyborów. Mobilizacja, mobilizacja, mobilizacja – podkreśliła kandydatka KO na premiera.

Co z Wałęsą?