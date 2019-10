Kukiz komentuje słowa Wałęsy. Mówi o „ostatniej” misji, o której wiedział Morawiecki

Przypomnijmy, że były prezydent ogłosił we wtorek na Facebooku, że w związku z wynikami sondaży chce poprzeć w wyborach Władysława Kosiniaka-Kamysza i jego formację. Decyzję Lecha Wałęsy w oszczędnych słowach skomentował w rozmowie z Wprost.pl Marek Sawicki z PSL. – Ciężko komentować ostatnio słowa byłego prezydenta. Niech spokojnie spędza emeryturę, zajmuje się wykładami, a nie miesza w polityce, bo w mojej ocenie – robi więcej zamieszania niż dobrego – powiedział. Zapytany o to, czy słowa Lecha Wałęsy wpłyną na wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach, odpowiedział krótko: „nie sądzę”.

Do deklaracji Lecha Wałęsy odniósł się też Paweł Kukiz. „Panie Wałęsa... Głosować pan może na kogo pan chce ale zastanawiam się, czy ta pańska deklaracja i ogłoszenie »na kogo« pan będzie głosował nie jest czasem ostatnią pana misją, o której doskonale wiedział ś.p. Kornel za co tak serdecznie pan Go znienawidził..”. – napisał koalicjant ludowców na Facebooku.

