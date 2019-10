NA ŻYWO: Debata przedwyborcza w TVN24. Kto weźmie udział w dyskusji?

20:30 Bosak zapowiada, że Konfederacja nie będzie się wikłać w spory PO-PiS i jest zwolennikiem stworzenia nowej konstytucji, która będzie zerwaniem z układem okrągłostołowym 20:29 Więcej kontroli społecznej, sędziowie pokoju, rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości - to propozycje szefa PSL 20:28 - Powinniśmy przywrócić Polskę na ścieżkę praworządności. Mamy jako Lewica rozpisany dokładny kalendarz, jak to zrobić. Ręka nam nie zadrży, aby ukarać winnych naruszenia konstytucji - deklaruje Zandberg 20:27 - Poseł Horała kompletnie nie rozumie konstytucji i nie wie czym jest łamanie konstytucji. TK uznał, że jest coś niezgodne z konstytucją, a wy wyroku nie uznaliście - mówi Leszczyna 20:27 - To czysta demagogia - mówi poseł Horała i cytuje artykuł o wieku emerytalnym sędzió 20:26 -Konstytucji nie trzeba ze sobą nosić, ale jej przestrzegać. PiS złamało konstytucję m.in. w ustawie o SN. PiS nie szanuje demokratycznego państwa prawa 20:25 - To klasyczne pytanie z tezą, pan redaktor wszedł w rolę polityka. Nie doszło do naruszenia prawa. Ci sędziowie byli wybrani zgodnie z prawem. To pytanie do naszych poprzedników. PiS stoi na straży praworządności i broni konstytucji. W pytaniu o sędziów LGBT, poseł PiS mówi o...związkach partnerskich i LGBT 20:24 Część IV debaty: praworządność. Czy po wyborach sędziowie TK wybrani z naruszeniem prawa powinni zostać usunięci? 20:22 Adrian Zandberg podkreśla, że do 2035 roku powinniśmy odejść od węgla i jest to element odpowiedzialności, bo kryzys klimatyczny nie jest ideologicznym wymysłem, a faktycznym i realnym problemem, który stanowi zagrożenie dla cywilizacji. - Publiczne inwestycje, odpowiedzialne wyjście z węgla - to nasz program - wyjaśnia 20:20 - Dla KO aktywiści ekologiczni to nie osoby wykorzystywane przez lobbystów. Nie da się od razu odejść od węgla, ale kończy się jego bezpieczne wydobywanie. Trzeba ten proces transformacji przeprowadzić w sposób bezpieczny. Nie można otwierać nowych kopalni, PiS przepisał nasz program dla Śląska i teraz prezentuje go jako swój - mówi posłanka PO 20:19 - Konfederacja nie zajmuje się snuciem wizji. Przez wiele lat znaczną część energii będziemy wytwarzali z węgla i nie da się dostosować do terminów narzucanych nam przez UE. Nie negujemy, że trzeba rozwijać alternatywne źródła energii. Jesteśmy zwolennikami przejścia w kierunku energii atomowej - zapewnia Bosak 20:16 - Postawiliście na ruski węgiel, wy już nawet do Mozambiku sięgacie - ripostuje lider PSL 20:15 - Sprowadzamy gaz ze Stanów Zjednoczonych. Rozpoczynamy wielki program morskiej energetyki wiatrowej. Ale węgiel to podstawa naszego bezpieczeństwa energetycznego. Odejście od węgla musi się odbywać w sposób naturalny, aby nie zabierać ludziom miejsc pracy - podkreśla Horała 20:14 Kolejne pytanie: Czy węgiel przestał być "czarnym złotem"? Kiedy raz na zawsze od niego odejdziemy? 20:12 Bosak podkreśla, że żaden poprzedni rząd nie zrobił zbyt wiele dla tych kwestii. - Program czyste powietrze to jest kropla w morzu potrzeb. Nie myślicie jak spowodować impuls rynkowy, żeby ludzie sami chcieli wymienić piece - zaznacza 20:10 - Musimy przejść na zieloną stronę mocy. Ja nie chcę, żeby moja córka chodziła w maseczce antysmogowej, bo inaczej nie będzie można w Polsce oddychać. Wymiana pieców? Tak jest. Jak wymienimy piec, to też nie wolno Polaków zostawić samych sobie - odpowiada Kosiniak-Kamysz 20:09 - Mieliśmy dawniej ministrów ochrony środowiska, dzisiaj mamy ministrów niszczenia środowiska. Kiedy oddawaliśmy rządy w Polsce, odnawialne źródła energii stanowiły 14 proc., obecnie jest to 11 proc. Mamy premiera, który zablokował cele klimatyczne i prezydenta, który nie wierzy w zmiany klimatyczne i chce za 100 lat wydobywać węgiel - mówi posłanka PO 20:08 - Panie pośle, skala tych programów jest zbyt mała wobec potrzeb, mamy powietrze jedno z najgorszych w Europie - ripostuje polityk Lewicy 20:07 Horała mówi o programie „Czyste powietrze”, dzięki czemu Polacy będą mogli m.in. wymienić piece oraz „Twoja Energia”, który polega na montowaniu paneli fotowoltaicznych. - Nasi poprzednicy mieli taką metodę - nie chcesz mieć temperatury to zbij termometr. Nie zostawimy Polaków samych z tym problemem. PiS jest pierwszą partią, która coś naprawdę w tej sprawie robi - to odpowiedź posła PiS 20:06 - Lewica proponuje ogromny program wymiany pieców finansowany z budżetu, aby nie zrzucać kolejnych zadań na samorządy. Coraz więcej osób choruje na choroby układu oddechowego, problem jest poważny i nie ma na co czekać - podkreśla Zandberg 20:05 Pora na kolejną część debaty - klimat i ekologia. Pytanie dotyczy sposobów walki ze smogiem - czy zachęcić małe gminy, aby inwestowały w sieci 20:03 - Jeżeli mówimy o in vitro, to Prawo i Sprawiedliwość daje wolność. PiS uczyniło z polityki prorodzinnej jeden z najważniejszych elementów programu stąd programy 500 plus czy 300plus - podkreśla Horała 20:02 - Trwa atak sił anty-PiS. Konfederacja w żadnej telewizji nie może liczyć na taką przychylność jak w TVN - ripostuje Bosak do Horały 20:01 Lider PSL mówi o własnych doświadczeniach - sam został niedawno ojcem. - Rząd PiS-u jest w tym obłudny. Rząd PiS pozbawił finansowania in vitro tych, których na to nie stać. Demografia musi się poprawić. 500 plus tego jak widać nie zmienił.- dodaje Kosiniak-Kamysz 20:00 - Konfederacja przedstawia alternatywne spojrzenie. Dziś wygraliśmy drugi proces przeciwko TVP. Cytowanie danych to nie atak - to riposta Bosaka do Horały 19:59 - In vitro powinno być w pełni finansowane, tak jak każde inne świadczenie medyczne. Problemów demograficznych nie rozwiąże in vitro. Ludzie nie decydują się na dzieci, bo mają poczucie braku stabilności w pracy, poza tym mieszkania są bardzo drogie, a państwo nie wspiera w opiece. Lewica ma program budowy żłobków - to odpowiedź Adriana Zandberga 19:59 - KO jest za finansowaniem, robiliśmy to, gdy rządziliśmy - zapewnia posłanka. Powtórzyła także popularny w kampanii slogan: co zostało przyznane, nie zostanie zabrane 19:58 - Nie jesteśmy zwolennikami finansowania takiej metody z budżetu państwa - to deklaracja polityka Konfederacji 19:57 Drugie pytanie z tej dziedziny. Sytuacja demograficzna Polski staje się coraz trudniejsza. Czy są państwo za finansowaniem metody in vitro z budżetu? 19:55 - Mamy dobrą sytuację gospodarczą. Proponujemy podniesienie płacy minimalnej w tym roku do 2700 zł. Ale nie będziemy wróżyć tak jak PiS, co będzie za kilka lat. Trzeba być odpowiedzialnym i nie obiecywać ludziom gruszek na wierzbie. Oprócz płacy minimalnej są też inne m.in. w budżetówce, które też muszą być podnoszone - wyjaśnia jeden z liderów Lewicy 19:54 - W naszym programie mówimy: płaca minimalna to nie kwestia polityków. Ma ona stanowić 50 proc. średniego wynagrodzenia - dodaje posłanka PO 19:53 - Jest kilkadziesiąt nowych opłat wprowadzonych przez rząd PiS, w sumie jest ich 40. Mówienie, że obniżacie podatki to żart - ripostuje Leszczyna 19:52 - To niebywałe, że poseł Horała próbuje odgrywać wolnorynkowca. To Konfederacja postuluje likwidację PIT, wykonaliście pozorowane ruchy, natomiast prowadzicie politykę socjaldemokratyczną - ripostuje Bosak 19:51 - Rząd PiS znacząco obniżył podatki. podnieśliśmy koszty uzyskania przychody. Płaca minimalna? Chcemy, żeby Polacy więcej zarabiali. Każdy Polak, który ciężko pracuje, powinien móc utrzymać swoją rodzinę. Mamy też pakiet dla przedsiębiorców m.in. 19:50 - Minimalne wynagrodzenie musi rosnąć i wynosić 50 proc. przeciętnego. Dzisiaj rządzący chcą łatwą ręką podpisać rozporządzenie, ale zapłacą za to przedsiębiorcy - mówi lider PSL. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza powinna zostać podniesiona kwota wolna od podatku 19:49 Zdaniem Krzysztofa Bosaka założenie, że da się w ciągu dwóch lat da się podnieść płacę minimalną o 500 zł to jest absurd, który zabije małych przedsiębiorców i wypychnie ludzi do szarej strefy 19:48 Pora na pytania z dziedziny polityki socjalnej i gospodarki. Pierwsze dotyczy płacy minimalnej w najbliższych latach i tego jak powinna być ona wyliczana 19:47 - PiS od czterech lat rządzi, a jedyny sukces, jakim Horała się pochwalił, to skrócenie kolejek na operację zaćmy. Zróbmy coś naprawdę, wygrajmy wybory, stwórzmy koalicję i postawmy w centrum pacjenta - to słowa Izabeli Leszczyny 19:46 - Szkoda, że poseł Horała nie zdobył się na odrobinę szczerości. Niech pan nie słucha marszałka Terleckiego, który mówi, że polska służba zdrowia jest najlepsza w Europie. Jest problem masowego zamykania oddziałów - podkreśla lider PSL 19:45 - Rząd nie wierzy we własne zapowiedzi, dlatego łagodzi przepisy dla obcokrajowców, bo nie wierzy, że zatrzyma w Polsce naszych lekarzy - podkreśla polityk Konfederacji 19:44 - Nie jest pan wiarygodny. Oddziały szpitalne są zamykane teraz. To jest niepoważne, bo zamykacie oddziały na masową skalę - ripostuje Zandberg 19:41 - Jesteśmy gotowi do pracy ze wszystkimi środowiskami i deklaruję to jako lekarz, a nie polityk - mówi szef PSL. - Ujmujący jest dobry humor posła Horały. Dlaczego nie pokazujecie, jak są zadłużone polskie szpitale? Utajniliście raport - dodaje 19:43 - Odziedziczyliśmy problemy po naszych poprzednikach. Uruchomimy fundusz modernizacji szpitali, wybudujemy centrum onkologii, zapewnimy w każdym powiecie opiekę dla seniorów - zapewnia Horała 19:40 - To, co różni Konfederację a wszystkie inne ugrupowania polityczne to, że my nie wierzymy w ten scentralizowany system - zaznacza Bosak. 19:40 - Jeśli chcemy, by ochrona zdrowia się poprawiła, musimy myśleć długofalowo. Jako Lewica jesteśmy jak najbardziej za, aby usiąść do takich rozmów - deklaruje Zandberg 19:39 Kolejne pytanie, tym razem Grzegorz Kajdanowicz. - Czy jest zgoda waszych partii na ponadpartyjny plan dla zdrowia? 19:38 Riposta Horały: To za rządów PO-PSL odziedziczyliśmy pół milionową kolejkę na operację zaćmy



Riposta Bosaka: zwiększona wydatki na ochronę zdrowia i jednocześnie zlikwidowano szpitale



Riposta Zandberga do Horały: zmuszacie ludzi, żeby płacili na ochronę zdrowia z własnych portfeli 19:35 - Prawda jest taka, że nie da się systemowo zmienić systemu ochrony zdrowia. Jeśli chcemy się leczyć jak Europejczycy, to musimy po prostu więcej płacić. W sprawie większych nakładów na służbę zdrowia powinniśmy podpisać ponadpartyjny akt - stwierdza Adrian Zandberg 19:33 - Rząd PiS przeznacza tyle pieniędzy na lekarzy, co na propagandę. Musimy zrealizować nasz program europejskiej ochrony zdrowia. Kidawa-Błońska była w Europie, aby odzyskać 100 mld na ochronę zdrowia - podkreśla posłanka PO. 19:32 - Podawanie takich liczb to manipulacja, to właśnie PO uruchomiło cztery nowe wydziały lekarskie - komentuje Izabela Leszczyna 19:32 - Słyszą państwo o kraju miodem i mlekiem płynącym. Tymczasem wydłużyły się kolejki, polska służba zdrowia jest w ruinie - ripostuje szef PSL. 19:30 - Cieszę się, że padło już to sformułowanie, że trzeba więcej pieniędzy przeznaczyć na ochronę zdrowia, bo to właśnie zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Rząd także podniósł limit przyjęć na studia medyczne. Bardzo dużo zostało jeszcze do zrobienia. Na koniec kadencji wydatki na ochronę zdrowia to będzie dwa razy więcej niż za rządów naszych poprzedników - podkreśla poseł PiS 19:29 - To filozofia opierająca się na tym, że jak dołożymy więcej pieniędzy, to będzie lepiej działać. Jeden urząd centralny nie rozwiąże problemów obywateli. Jesteśmy za wprowadzeniem systemu, który pozwoli ludziom samemu zarządzać swoimi składkami - deklaruje Krzysztof Bosak 19:27 Jako pierwszy odpowiada lider PSL. - Proponujemy "Pakt dla zdrowia", zwiększenie wydatków do 6,8 proc. PKB, zwiększenie limitów przyjęć na studia medyczne, podniesienie wynagrodzeń 19:25 Pierwsze pytanie z kategorii zdrowie od Moniki Olejnik. Co zrobić, aby kolejki do specjalistów były mniejsze? 19:18 W debacie prowadzonej przez Monikę Olejnik i Grzegorza Kajdanowicza wezmą udział:

Marcin Horała (PiS), Izabela Leszczyna (PO-KO), Adrian Zandberg (Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Koalicja Polska) i Krzysztof Bosak (Konfederacja) 19:15 Dobry wieczór, zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z debaty przedwyborczej w TVN 24. Start dyskusji o 19:25.

We wtorek 8 października o godzinie 19:25 odbędzie się druga debata wyborcza. To polityczne wydarzenie będzie transmitować telewizja TVN 24. W roli prowadzących wystąpią Monika Olejnik i Grzegorz Kajdanowicz. – Są cztery rundy pytań. Mamy cztery zagadnienia najważniejsze – wydaje mi się – w tej kampanii: zdrowie, polityka społeczna i gospodarka, ekologia i klimat oraz praworządność. Każdy ma po minucie na odpowiedź – wyjaśnił dziennikarz. – Później jeszcze po minucie, nasi goście będą mieli czas na podsumowanie. Będą mogli sobie troszkę dogryzać, jak to się zdarza w takich debatach – dodał Kajdanowicz. Debata będzie trwała 90 minut. Jak informuje TVN24 wezmą w niej udział: Marcin Horała (PiS), Izabela Leszczyna (PO-KO), Adrian Zandberg (Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Koalicja Polska) i Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Grzegorz Kajdanowicz podkreślił, że wiele decyzji dotyczących debaty wyborczej jest podejmowanych drogą losowania. – Kolejność odpowiedzi na pytania oczywiście jest losowana, kolejność podsumowania jest losowana. Co najciekawsze, losujemy nawet, razem z komitetami oczywiście, kolejność wyjścia z debaty, czyli kto pierwszy opuści budynek i będzie mógł ogłosić, że wypadł na przykład najlepiej – mówił.

Czytaj także:

Wałęsa zapowiedział, że chce poprzeć PSL. Sawicki: Robi więcej zamieszania niż dobrego