NA ŻYWO: Debata przedwyborcza w TVN24. Kto weźmie udział w dyskusji?

We wtorek 8 października o godzinie 19:25 odbędzie się druga debata wyborcza. To polityczne wydarzenie będzie transmitować telewizja TVN 24. W roli prowadzących wystąpią Monika Olejnik i Grzegorz Kajdanowicz. – Są cztery rundy pytań. Mamy cztery zagadnienia najważniejsze – wydaje mi się – w tej kampanii: zdrowie, polityka społeczna i gospodarka, ekologia i klimat oraz praworządność. Każdy ma po minucie na odpowiedź – wyjaśnił dziennikarz. – Później jeszcze po minucie, nasi goście będą mieli czas na podsumowanie. Będą mogli sobie troszkę dogryzać, jak to się zdarza w takich debatach – dodał Kajdanowicz. Debata będzie trwała 90 minut. Jak informuje TVN24 wezmą w niej udział: Marcin Horała (PiS), Izabela Leszczyna (PO-KO), Adrian Zandberg (Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Koalicja Polska) i Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Grzegorz Kajdanowicz podkreślił, że wiele decyzji dotyczących debaty wyborczej jest podejmowanych drogą losowania. – Kolejność odpowiedzi na pytania oczywiście jest losowana, kolejność podsumowania jest losowana. Co najciekawsze, losujemy nawet, razem z komitetami oczywiście, kolejność wyjścia z debaty, czyli kto pierwszy opuści budynek i będzie mógł ogłosić, że wypadł na przykład najlepiej – mówił.