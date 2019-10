Onet ujawnił list Kaczyńskiego do wyborców. Co napisał prezes PiS?

„13 października Polska i Polacy staną przed zasadniczym wyborem. Będziemy wówczas decydowali, czy przez najbliższe 4 lata będziemy żyli w Polsce Plus czy Polsce Minus. Polska Plus – tworzona przez PiS – ma na celu przekształcenie Polski w państwo dobrobytu. To Polska troszcząca się o to, by wszyscy jej mieszkańcy – bez względu na miejsce urodzenia, zamieszkania czy pochodzenie – mieli godziwe życie oraz takie same warunki życiowego startu” – napisał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zaznaczył, że „Polska Plus to państwo solidarne i sprawiedliwe, walczące z wszelkiego rodzaju patologiami, a więc nie godzące się na to, by Polska była silna wobec słabych i słaba wobec silnych”. „Polska Plus to także Polska, która w polityce wewnętrznej i zagranicznej kieruje się polska racją stanu i twardo walczy o nasze interesy narodowe” – wyjaśnił.

„Polska Minus, dzieli Polaków na lepszych i gorszych”

Po drugiej stronie znajduje się Polska Minus, w której „nie dba się o dobro wspólne, o interes ogółu obywateli, tylko o interesy wybranych środowisk i grup społecznych”. „Polska Minus, dzieli Polaków na lepszych i gorszych. To jest świat, w którym osłabia się spójność społeczną, zwalcza wspólnotowe myślenie i poddaje się Polaków pedagogice wstydu” – czytamy w liście Jarosława Kaczyńskiego do sympatyków.

S„zanowni Państwo, chciałbym prosić was wszystkich i każdego z osobna, byście na tyle, na ile jest to możliwe, niezależnie od tego, czy jesteście członkami czy też sympatykami Prawa i Sprawiedliwości, do ostatnich chwil kampanii brali w niej udział, byście wnosili własny wkład w to nasze wspólne zwycięstwo, w umożliwienie dalszego marszu ku polskiej wersji państwa dobrobytu” – podsumował prezes PiS.

