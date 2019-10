Poseł Janusz Sanocki rozpoczął głodówkę. Dlaczego protestuje?

Janusz Sanocki rozpoczął głodówkę we wtorek 8 października. Poseł protestuje w opolskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Polityk, który dostał się do Sejmu z list ruchu Kukiz'15, a obecnie jest przewodniczącym trzyosobowego koła Przywrócić Prawo wyjaśnił, że okupacja KBW oraz głodówka to „jego forma protestu przeciwko obowiązującemu w Polsce prawu wyborczemu, które nie daje możliwości startu obywatelom nie posiadającym poparcia ze strony partii politycznych”.

– Walczę za wszystkich obywateli (...). Rozpoczynam protest głodowy, mam śpiworek i ręczniczek. Zamieszkam tutaj u pana dyrektora na znak protestu, że nie mogą być tak odebrane nasze prawa. Walczę o prawa wszystkich obywateli. Walczę o to, by było normalnie. (...) Bo jakość parlamentarzystów, klasy politycznej właśnie dlatego taka jest, że tylko lizusy i krętacze partyjni dostają się do Sejmu – stwierdził parlamentarzysta.

Czytaj także:

Wałęsa chciał poprzeć PSL dwa miesiące temu. Powstrzymał go Schetyna