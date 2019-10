Sondaż IBRiS zbadał zaufanie do polityków. Tak dobrego wyniku Kaczyński nie miał nigdy

Andrzej Duda już od wielu miesięcy cieszy się pozycją polityka, któremu ufa największa liczba Polaków. Według najnowszego badania jest to 47,8 proc. respondentów. Nie ufa mu „tylko” 36,5 proc. badanych, co pozwala także stwierdzić, że prezydent jest obecnie jedynym politykiem, mającym wyższy wskaźnik ocen pozytywnych. W przypadku drugiego na liście premiera Morawieckiego jest to już 43,4 proc. głosów zaufania i 44,2 głosów braku zaufania.

Trzeci w rankingu jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, dla którego 40,8 proc. głosów zaufania to rekordowy wynik. Od początku pomiarów prowadzonych przez IBRiS dla Onetu, czyli od 2015 roku, nigdy nie przekroczył progu 40 proc. Wciąż jednak wiele osób żywi brak zaufania do tego polityka – jest to w tym miesiącu 52,6 proc. respondentów.

Czwarty na liście zaufania jest Władysław Kosiniak-Kamysz z 30,6 proc. głosów (37 proc. wskazań negatywnych), piąty Robert Biedroń z 29 proc. głosów (43,8 proc. głosów negatywnych), a szósty Donald Tusk z 28,8 proc. (53,4 głosów negatywnych). Małgorzata Kidawa-Błońska jest dopiero siódma z wynikiem 27,9 proc. (32,5 proc. głosów negatywnych. Niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o brak zaufania, jest Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji. Ma tlyko 12,1 proc. głosów pozytywnych i aż 73,8 proc, . negatywnych.