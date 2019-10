Senyszyn: Pewne są śmierć, podatki i powrót SLD do Sejmu

Polityk stwierdziła, że lider PO Grzegorz Schetyna oraz Polskie Stronnictwo Ludowe będą żałować, że zerwali Koalicję Europejską. – To był ciekawy projekt, który dawał szansę na sukces opozycji – mówiła. – Jesteśmy Schetynie wdzięczni, bo jest ojcem chrzestnym naszego ugrupowania, teraz wyborcy nie muszą się zastanawiać na które lewicowe ugrupowanie zagłosować – dodała.



Jak tłumaczyła Senyszyn, w programie SLD jest „świeckie państwo, którego nie oferuje nikt inny” . – 64 proc. Polaków chce świeckiego państwa – wyjaśniła. – W Platformie Obywatelskiej jest kilka polityczek, które by tego chciały, ale oddały to w zamian za miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej, która świeckiego państwa nie chce – dodała.



Senyszyn przewiduje, że wynik wyborów będzie dwucyfrowy. – W prawyborach było 13 proc., to jest taka liczba, dla mnie szczęśliwa, 13-ego brałam ponad 40 lat temu ślub – opowiadała. – Do tej pory pewne były śmierć i podatki. Teraz pewne są śmierć, podatki i powrót SLD do Sejmu – podkreśliła polityk.