Andrzej Duda skomentował zdjęcie i słowa Donalda Tuska. „Pan chyba dawno w Polsce nie był”

Donald Tusk zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęcie z Małgorzatą Kidawą-Błońską. „Stawką tych wyborów jest to, czy nasze życie będzie ponure, pełne złości, a czasem nienawiści, czy będzie takie jak pani marszałek Kidawa-Błońska: normalne, pogodne, mądre i dobre” – napisał szef Rady Europejskiej. Byłemu szefowi polskiego rządu postanowił odpowiedzieć Andrzej Duda. Prezydent zamieścił kilka zdjęć ze swoich wizyt w polskich miastach. „Panie Przewodniczący, pan chyba dawno w Polsce nie był. Proszę popatrzeć na tych ludzi. Życzę spokojnego wieczoru” – skomentował Andrzej Duda.

„ Nikt tak dobrze jak pan przewodniczący, który wygrał osiem razy.”..

Na początku ostatniego tygodnia przed wyborami parlamentarnymi doszło do spotkania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej na premiera, z Donaldem Tuskiem. – Chciałam podziękować panu Donaldowi Tuskowi za tę rozmowę, za to, że mogliśmy rozmawiać o sprawach bardzo ważnych, bo Polska, nasz kraj, stoi przed wielkim wyzwaniem – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Polityk podkreślała znaczenie, jakie mają zbliżające się wybory. – Nikt tak dobrze jak pan przewodniczący, który wygrał osiem razy, nie wie, jak spowodować, żeby zachęcić Polaków, żeby poszli na wybory, żeby wzięli losy Polski w swoje ręce, żeby to oni świadomie zadecydowali, jakiej Polski chcą – stwierdziła.

„Nie byłaby premierem malowanym”

– Uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w ostatnich latach – powiedział Donald Tusk, oceniając wystawienie kandydatury Kidawy-Błońskiej na premiera. Polityk zaznaczył, że kandydatka KO „nie byłaby premierem malowanym i nie potrzebowałaby za plecami żadnego prowadzącego”. – Moje poglądy polityczne są znane, ale stawką jest coś poważniejszego niż tylko poglądy i partie. Stawką jest to, czy nasze życie będzie ponure, ciemne, pełne złości, a czasem nienawiści, czy będzie takie jak pani marszałek Kidawa-Błońska-normalna, uśmiechnięta, mądra i dobra – powiedział szef Rady Europejskiej.

Czytaj także:

Schetyna odcina się od wypowiedzi Wałęsy. „Ta niedziela nie była jego najlepszym dniem”