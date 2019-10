„Pani jest niezwykle młodziutka”. Jan Szyszko tłumaczy się ze słów o żłobkach

Jan Szyszko w trakcie debaty wyborczej w Pruszkowie mówił w zaskakującym tonie o budowie przedszkoli i żłobków. Były minister środowiska stwierdził, że są one „spuścizną po poprzednim systemie, komunistycznym, ale również po rządach Platformy Obywatelskiej i PSL-u”. Dziennikarki pytały go o to podczas konferencji prasowej w Warszawie.

– Największym problemem w ogóle Polski są sprawy związane z demografią. Gdy PiS obejmował rządu, dzietność kobiet w Polsce była najniższa na świecie. Byliśmy narodem zwijającym się demograficznej – mówił były minister. Polityk stwierdził, że programy społeczne PiS były „koniecznością” i „nikt nie kwestionuje ich skuteczności”. Rządowym panaceum na problemy demograficzne miał być program 500 plus. Jednak według Głównego Urzędu Statystycznego – po chwilowym wzroście – liczna narodzin dzieci w Polsce spadła do poziomu z października 2016 roku. Odpowiadając na pytanie odnośnie niskiego poziomu dzietności, Szyszko wyjaśniał, że odwrócenie procesów demograficznych wymaga czasu. – Pani jest niezwykle młodziutka, ale niech pani przypomni sobie model 2+1. Za jakich czasów to było lansowane? – pytał były minister. Szyszko, któremu przypomniano, że żłobki istniały już w XVIII w., odparł, że program PiS jest „koniecznością, aby przywrócić godność rodzinie”. Były minister nie powtórzył swoich sugestii z Pruszkowa, gdzie mówił, że to mąż powinien zarabiać „odpowiednią pensję”, aby żona nie musiała pracować. Czytaj także:

