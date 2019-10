Dominika Korwin-Mikke radzi, aby się zabezpieczać. Nowy spot Konfederacji

Lider partii Wolność udostępnił w sieci nagranie z podpisem: „Kobieta powinna się zabezpieczać. Dominika Korwin-Mikke radzi” . W spocie widzimy, jak Dominika Korwin-Mikke wychodzi z domu, zamyka drzwi, następnie jedzie rowerem do sklepu i przypina go specjalnym zabezpieczeniem. To właśnie chce przekazać kobieta – że należy zabezpieczać się na każdym polu. Później mówi, że w sklepie także czyha na nas niebezpieczeństwo – chodzi o tzw. cichą kradzież. – Są to podatki ukryte w towarach. Jak można zabezpieczyć się przed taką kradzieżą? Tutaj klucze ani zapinka do roweru nic nie pomogą. Tutaj liczy się zdrowy rozsadek – mówi.

W dalszej części żona Korwin-Mikkego stwierdziła, że w Sejmie potrzebna jest silna reprezentacja wolnościowców, którzy przeciwstawią się „socjalistom z PiS” oraz „komunistom z Razem” .

