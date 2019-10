Oto prawdziwe perełki z kampanii. Te grafiki z pewnością zapadną wyborcom w pamięci

Kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi jest już na ostatniej prostej. Wielu kandydatów na posłów czy senatorów aktywnie promuje się zarówno w sieci, jak i za pomocą tradycyjnych plakatów wyborczych. Niektórzy stosując zasadę, że liczy się przede wszystkim prosty przekaz, stawiają na oryginalne formy graficzne. Część kandydatów wykorzystuje swoje nazwisko, przekuwając je w zabawną treść, która może zostać zapamiętana przez wyborców. Ci, którzy nie mają charakterystycznego nazwiska, stawiają na różnego rodzaju grafiki, które choć przykuwają uwagę, nie zawsze są do końca zrozumiałe.

Inni kładą nacisk na żarty bądź nawiązują do znanych i lubianych filmów lub piosenek. W mediach społecznościowych można znaleźć wiele perełek z tegorocznej kampanii. Pozostaje jedynie pytanie, czy tego typu forma specyficznego marketingu politycznego przełoży się na wysokie poparcie dla poszczególnych kandydatów.

Wybory parlamentarne 2019

Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku. Głosowanie będzie możliwe od godziny 7 do 21. Podczas październikowych wyborów wybierzemy 460 posłów oraz 100 senatorów. Przy wyborach do Sejmu obowiązuje ordynacja proporcjonalna, z kolei w przypadku wybieraniu przedstawicieli w Senacie, większościowa. W wyborach do Sejmu wyznaczono 41 okręgów, a do Senatu 100 okręgów.

