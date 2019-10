Platforma gotowa stworzyć rząd z Konfederacją? Neumann mówi o budowaniu „ratunku narodowego”

Były przewodniczący klubu parlamentarnego PO-KO został zapytany, czy dla „ratowania Polski przed PiS-em” , Platforma byłaby skłonna utworzyć rząd z Konfederacją. – Trudne to jest pytanie, bo musimy zobaczyć, jaki jest na końcu efekt wejścia poszczególnych partii do parlamentu. Jeżeli wejdziemy i będzie pięć partii, to będzie inny układ... – tłumaczył Sławomir Neumann.

Dopytywany, czy nie wyklucza wspomnianego we wcześniejszym pytaniu rozwiązania, polityk odparł: „Można sobie wyobrazić zbudowanie takiego »ratunku narodowego«, który by przeprowadził Polską przez najbliższe miesiące, odbudował demokrację i doprowadził do tego, że ludzie, którzy łamią konstytucję, łamią praworządność, zostaną odsunięci".

Konfederacja jest formacją, w skład której wchodzą siły związane z partią Janusza Korwin-Mikkego, Ruchem Narodowym oraz Grzegorzem Braunem. Wśród jej liderów, poza samym szefem partii KORWiN, są m.in. Robert Winnicki, Jacek Wilk czy Krzysztof Bosak. Ugrupowanie w ostatnich sondażach otrzymuje notowania na granicy progu wyborczego, bądź poniżej 5 proc. W badaniu IBRiS dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” formacja miała 3,8 proc., w sondażu portalu Onet.pl z 9 października – 3,5 proc.