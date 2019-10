Awantura na konferencji Jakiego. „Proszę mi nie przeszkadzać kodziarstwo, nauczcie się kultury”

Patryk Jaki zorganizował w Warszawie konferencję prasową, podczas której zachęcał do głosowania na sygnatariuszy deklaracji „Nowego Pokolenia w Polityce”. Europoseł wsparł także kilku kandydatów startujących z list Prawa i Sprawiedliwości m.in. Sebastiana Kaletę czy Jacka Ozdobę. Polityk podkreślił, że każdy z wymienionych przez niego kandydatów będzie popierać zwiększenie kar za najcięższe przestępstwa oraz głosować przeciwko ideologii LGBT.

W trakcie konferencji, która odbywała się przed Sejmem, doszło do awantury. W pobliżu budynku parlamentu pojawiła się grupa osób, której wystąpienie byłego wiceministra sprawiedliwości wyraźnie się nie spodobało. – Proszę mi nie przeszkadzać kodziarstwo. Nauczcie się kultury – mówił Patryk Jaki. – Jakie kodziarstwo? – zapytała jedna z osób stojących przed Sejmem. – Nauczcie się kultury i nie przeszkadzajcie podczas konferencji prasowej. Proszę teraz nie przeszkadzać – dodał polityk. – Proszę nie łżeć – odpowiedziała ta sama osoba.

„Reprezentujecie ze sobą typowe chamstwo Platformy Obywatelskiej”

Po tym komentarzu, jak podaje 300polityka, europoseł kontynuował swoją konferencję prasową. – Jeszcze raz. Platforma nie rozliczyła się z żadnej afery, która wypadła podczas kampanii wyborczej – powiedział polityk. I tym razem jego wystąpienie zostało przerwane. – Nie było żadnej afery, macie w głowach urojone – odezwał się ktoś z tłumu. – Afera Neumanna, który używał gangsterskiego języka. Dalej jest w PO – powiedział Patryk Jaki. – Afera Banasia. Gdzie jest Banaś? – krzyczeli zgromadzeni. – Przecież widzieliśmy, że siedzieliście w siedzibie Platformy Obywatelskiej, która was opłacała. Platforma was dzisiaj przysłała – mówił Jaki. – Jest pan oszustem, pan kłamie – odpowiedział politykowi mężczyzna.

Jak podaje 300polityka, po konferencji prasowej także doszło do ostrej wymiany zdań. – Jeszcze macie coś do powiedzenia? – zwrócił się do zgromadzonych osób. – Co z tym Banasiem? Co z tym Piebiakiem? - dopytywał mężczyzna. – Ja bym chciał, żeby pan mi nie przeszkadzał. Czy pan rozumie co to jest kultura osobista? Czy pan to rozumie, czy nie? - komentował Jaki. – Rozumiem, natomiast żeby pan wytłumaczył, co to jest LGBT - odpowiedział mężczyzna. – Proszę posłuchać do końca konferencji - zaapelował polityk. – Reprezentujecie ze sobą typowe chamstwo Platformy Obywatelskiej. Nie potraficie wysłuchać do samego końca - odpowiedział europoseł po kolejnej próbie przerwania jego wypowiedzi.