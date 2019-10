Sondaż. Pięć ugrupowań w Sejmie. Spadek poparcia dla KO, lepszy wynik Lewicy

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar na zlecenie TVN w dniach 9-10 października na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 18 lat. Próba badania to 1503 osoby. Z badania wynika, że w niedzielnych wyborach do Sejmu największe szanse na wygraną ma Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na poparcie w wysokości 40 proc., a więc tyle samo co w poprzednim badaniu.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, którą popiera 26 proc. respondentów. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to spadek o 2 punkty procentowe. Z kolei dwa punkty procentowe zyskała Lewica - 14 proc. ankietowanych zadeklarowało, że to właśnie na tą formację odda głos w niedzielę 13 października. Z sondażu wynika, że próg wyborczy przekroczyłyby także dwa inne ugrupowania - Konfederacja oraz PSL-Kukiz'15 - obie formacje chce poprzeć po 7 proc. badanych. Jednocześnie 8 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, nie zdecydowało jeszcze, na którą partię odda głos w wyborach parlamentarnych.