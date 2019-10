Orędzie Andrzeja Dudy. Prezydent zaapelował o udział w wyborach

20:06 To było bardzo krótkie orędzie prezydenta - trwało zaledwie kilka minut 20:05 - Pamiętajmy po wyborach: Polska jest jedna, nasza, wspólna - tymi słowami Andrzej Duda kończy swoje orędzie 20:04 - Udowodnijmy, jak bardzo cenimy demokrację, jak bardzo zależy nam na dobrej przyszłości naszej ojczyzny - wyjaśnia Duda 20:03 - To my naszymi głosami zadecydujemy o przyszłej Polsce. W maju prosiłem o udział w wyborach europejskich, frekwencja była rekordowa. Teraz też zachęcam do skorzystania z prawa do głosowania - apeluje prezydent 20:02 - Najbliższe wybory będą bardzo ważne, decydujące o najważniejszych dla nas sprawach. Stawką w tych wyborach ma być przyszłość naszego kraju - podkreśla głowa państwa 20:02 - W najbliższą niedzielę odbędą się wybory. Przez wiele tygodni politycy podawali powody, dla których powinniśmy wybrać właśnie ich. Podczas spotkań z Polakami słyszę, że wyborcy chcą, aby politycy odnosili się do nich z szacunkiem, bo to buduje zaufanie - mówi prezydent 20:01 Zaczyna się prezydenckie orędzie. 19:43 Za chwilę Andrzej Duda wygłosi swoje orędzie do Polaków. Zapraszamy do śledzenia relacji na Wprost.pl