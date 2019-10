Schetyna o słowach Wałęsy na konwencji KO: Mikrofonu mu wyłączyć nie mogłem

Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w wywiadzie udzielonym dziennikowi „Polska Times” pytany, dlaczego dlaczego nie zareagował na wystąpienie Lecha Wałęsy, przypomniał, że zrobił to kolejnego dnia.

Jednak dziennikarze przypomnieli liderowi Koalicji Obywatelskiej, że w niedzielę był wśród działaczy PO, którzy oklaskiwali Wałęsę. – Klaskaliśmy po 20-minutowym wystąpieniu. Mikrofonu mu wyłączyć nie mogłem, a od słów o Kornelu zdystansowali się wszyscy od jego syna Jarosława począwszy – podkreślił Schetyna. – Lech Wałęsa był naszym gościem. Takie życie – dodał.

Lech Wałęsa nazwał Kornela Morawieckiego „zdrajcą”

Lech Wałęsa zabrał głos na niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej. Polityk odniósł się m.in. do przeszłości Solidarności, wypominając zmarłemu Kornelowi Morawieckiemu „zdradę”. – Robią z niego bohatera, a on w środku, stan wojenny, atakują nas, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada! Zdrajca. Taka jest prawda, ale wybaczmy mu. Nie mówiłem o tym, bo wiedział, że nie dużo potrafi. Olaliśmy to – stwierdził Wałęsa, dodając, że „po chrześcijańsku wybacza”. Przypomnijmy – Solidarność Walcząca to polska antykomunistyczna organizacja podziemna założona we Wrocławiu w 1982 roku przez Kornela Morawieckiego.

Nie przeprasza za Morawieckiego, obraża Kaczyńskiego

W środę 9 października na antenie Radia Zet unikał odpowiedzi, czy zaproszenie na konwencje Koalicji Obywatelskiej wyszło do Grzegorza Schetyny. Pytany, czy przeprosi za słowa o Morawieckim, odpowiedział: „W życiu, bo był zdrajcą i zdrajcą pozostanie!” – Zawsze należy mówić prawdę, ja jestem za prawdą i uczciwością. Takiemu nieudacznikowi jak Lech Kaczyński stawiacie pomniki, a on jest odpowiedzialny za Smoleńsk! – stwierdził.