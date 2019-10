Łuczenko-Szczęsna nie pójdzie na wybory. „Artyści powinni być troszeczkę z boku”

Marina Łuczenko-Szczęsna zdradziła w rozmowie z Pudelkiem, że „nie interesuje się polityką”. – Zawsze uważałam, że artyści powinni być tak troszeczkę z boku – dodała podkreślając, że nie weźmie udziału w zaplanowanych na 13 października wyborach parlamentarnych. Wytłumaczyła, że tego dnia będzie we Włoszech, ale nie zamierza skorzystać z możliwości głosowania poza granicami kraju. – Nie angażuję się w politykę – podsumowała.

Prezydent zachęca do udziału w wyborach

Do udziału w wyborach zachęcał za to Andrzej Duda, który 10 października wygłosił specjalne orędzie do narodu. – W najbliższą niedzielę odbędą się wybory. Przez wiele tygodni politycy podawali powody, dla których powinniśmy wybrać właśnie ich. Podczas spotkań z Polakami słyszę, że wyborcy chcą, aby politycy odnosili się do nich z szacunkiem, bo to buduje zaufanie – mówił prezydent. – Najbliższe wybory będą bardzo ważne, decydujące o najważniejszych dla nas sprawach. Stawką w tych wyborach ma być przyszłość naszego kraju – dodał.

Andrzej Duda zaznaczył, że wyborcy decydują o „przyszłej Polsce”. – W maju prosiłem o udział w wyborach europejskich, frekwencja była rekordowa. Teraz też zachęcam do skorzystania z prawa do głosowania. Udowodnijmy, jak bardzo cenimy demokrację, jak bardzo zależy nam na dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Pamiętajmy po wyborach: Polska jest jedna, nasza, wspólna – podsumował.

