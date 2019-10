Co to znaczy „walić wiadro”? Czarzasty z Biedroniem radzą się Zandberga

„- Włodek, czy ty wiesz co to znaczy „walić wiadro”? – takie pytanie liderowi SLD zadał Robert Biedroń z Wiosny. – Wiesz co, to wie Adrian. On jest inteligentny – odpowiedział Czarzasty, wskazując na śmiejącego się Zandberga. – Rozumiem, że mamy teraz porozmawiać o polityce narkotykowej – wybrnął szef partii Razem. – A widzisz, inteligentny jest – przyznał zadowolony Biedroń. – Wiadro? – dopytywał Czarzasty. – Wielu pyta nas tutaj, czy zalegalizujemy marihuanę – dodał Biedroń, patrząc w ekran laptopa. Dwóch liderów Lewicy odpowiedziało, że są za depenalizacją, czyli zaprzestaniem karania za posiadanie małych ilości miękkich narkotyków. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że jako najstarszy musi jeszcze się pozastanawiać, ale jako że jest otwarty, to byłby skłonny zgodzić się z kolegami. Na to wszystko Robert Biedroń radośnie stwierdził „będziemy razem walić wiadro”. Pohamował go Adrian Zandberg, stwierdzając dyplomatycznie, że tak daleko to by się jednak nie posuwał.

To kolejny przykład pokazujący zrelaksowanych liderów Lewicy na finiszu kampanii wyborczej. Wcześniej rzucali żartami podczas wizyty w barze mlecznym w Warszawie. – Jesteśmy przekonani, że to się uda, że możemy zmienić Polskę. Polska może przestać być krajem, który stacza się w stronę prawicowego zamordyzmu. Polska może być nowoczesnym, świeckim państwem dobrobytu. Warunek jest jeden: musimy wszyscy iść do urn i głosować na Lewicę – podkreślał raz jeszcze Adrian Zandberg – podkreślał na tamtym spotkaniu Adrian Zandberg.

Dłuższy fragment czatu (z deklaracją Biedronia włącznie) – poniżej: