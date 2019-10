NA ŻYWO: Wieczór wyborczy w serwisie Wprost.pl

10:23 Konferencja PKW dobiegła końca. Kolejna rozpocznie się o godz. 13:30 i zostaną na niej zaprezentowane dane dotyczące frekwencji. 10:22 Do komisji wyborczej trafiły już 23 protokoły z obwodów wyborczych na półkuli zachodniej, gdzie głosowanie zakończyło się o godzinie 6 czasu polskiego. 10:20 Konferencja PKW wciąż trwa, a w sieci pojawiają się już pierwsze zdjęcia głosujących polityków:

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Podział okręgów wyborczych 7:00 Niedziela 13 października to dzień wyborów parlamentarnych, kiedy to Polacy wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Przez cały dzień będziemy dla Państwa relacjonować najważniejsze wydarzenia wyborcze. O godzinie 21 podamy wyniki exit polls. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

W niedzielę 13 października wybierzemy polityków, którzy przez następne cztery lata będą nas reprezentować w Sejmie i Senacie. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7-21, a tuż po ich zamknięciu poznamy wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos.

Wtedy też rozpoczniemy wieczór wyborczy we Wprost.pl. Na żywo będziemy relacjonować dla państwa pierwsze wyniki i przyjrzymy się reakcjom polityków. Nie zabraknie komentarzy ekspertów i opinii dziennikarzy tygodnika „Wprost”. Wyborczą tematykę kontynuować będziemy w poniedziałek od rana, kiedy to porozmawiamy z wygranymi i przegranymi tej kampanii. Bądźcie z nami podczas wyborów parlamentarnych.

Czym jest sondaż exit poll?

Sondaż exit poll jest to badanie, które przeprowadzane jest przez agencje badawcze w dniu wyborów. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są tuż po wyjściu z lokalu wyborczego. Na podstawie exit poll podawane są pierwsze, przybliżone wyniki wyborów. Sondaże zlecane są przez stacje telewizyjne i inne media. Co naturalne, obowiązuje w nich pewien margines błędu, zazwyczaj rzędu kilku procent. Problem może występować zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych, gdy większy jest odsetek głosów nieważnych ze względu na błędnie wypełnione karty do głosowania. Pojawia się większe ryzyko sytuacji, w której osoba przepytana przez ankietera i uwzględniona w sondażu, w rzeczywistości oddała nieważny głos.