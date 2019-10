Szef Kancelarii Premiera rozdawał ulotki w trakcie ciszy wyborczej. Ma na to wytłumaczenie

Nagranie powstało w czasie, gdy obowiązywała już cisza wyborcza. Widać na nim, że Michał Dworczyk i Olga Semeniuk stoją nieopodal wejścia do lokalu wyborczego, rozdając ulotki. W Polsce takie zachowanie byłoby potraktowane jako naruszenie ciszy wyborczej. Co na to szef Kancelarii Premiera? W rozmowie z serwisem 300polityka.pl Dworczyk zaznaczył, że podróż do Stanów Zjednoczonych opłacił z pieniędzy prywatnych. Dołączył również pismo z Państwowej Komisji Wyborczej.

Kwestia „kultury politycznej”

Dokument datowany na 3 października jest odpowiedzią na zapytanie Dworczyka, które wysłał pod koniec ubiegłego miesiąca. „Państwowa Komisja w swoich wyjaśnieniach zajmuje stanowisko, zgodnie z którym zakaz prowadzenia agitacji wyborczej po zakończeniu kampanii wyborczej, określony w Kodeksie wyborczym, obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast nieprowadzenie agitacji wyborczej za granicą pozostaje wyłącznie w sferze szeroko rozumianej kultury politycznej " – czytamy w piśmie podpisanym przez Magdalenę Pietrzak.

W wyjaśnieniu dodano, że naruszenie ciszy wyborczej jest wykroczeniem, „natomiast jak wynika z Kodeksu wykroczeń za wykroczenia odpowiada ten, kto popełnił wykroczenie na terytorium Rzeczypospolitej, jak również na polskim statku powietrznym lub wodnym” . Sekretarz PKW podkreśliła przy tym, że podczas głosowania za granicą, tak samo jak w kraju, nie wolno prowadzić agitacji wyborczej zarówno w lokalu wyborczym, jak i na terenie budynku, gdzie ten lokal się znajduje.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Wybory parlamentarne