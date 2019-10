Wybory parlamentarne. Politycy publikują zdjęcia z głosowania

Przypomnijmy, lokale wyborcze będą otwarte do 21, tuż po ich zamknięciu poznamy wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Wtedy też rozpoczniemy wieczór wyborczy we Wprost.pl. Na żywo będziemy relacjonować dla państwa pierwsze wyniki i przyjrzymy się reakcjom polityków. Nie zabraknie komentarzy ekspertów i opinii dziennikarzy tygodnika „Wprost”. Wyborczą tematykę kontynuować będziemy w poniedziałek od rana, kiedy to porozmawiamy z wygranymi i przegranymi tej kampanii. Bądźcie z nami podczas wyborów parlamentarnych.

Jak oddać ważny głos w wyborach?

„Znajdź lokal wyborczy, w którym zagłosujesz. Informacje znajdziesz na stronie internetowej PKW, w biuletynie informacji publicznej gminy, na tablicy ogłoszeń, a nawet w lokalnej prasie i na słupach ogłoszeniowych. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. W lokalu wyborczym zostaniesz poproszony o dokument ze zdjęciem np. dowód osobisty lub paszport. Obwodowa komisja wyborcza sprawdzi, czy jesteś uprawniony do głosowania w tym obwodzie albo dopisze cię do spisu wyborców jeżeli przekażesz jej zaświadczenie o prawie do głosowania” – informuje w opublikowanym spocie PKW. Odbiór kart do głosowania obowiązkowo należy potwierdzić podpisem w spisie wyborców. Na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu należy postawić znak „X” przy nazwisku tylko jednego kandydata. Identyczne zasady obowiązują przy głosowaniu w wyborach do Senatu.