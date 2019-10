Wybory parlamentarne 2019. Członek komisji przyszedł z bronią do lokalu wyborczego

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak powiedział w rozmowie z TVN Warszawa, że w jednym z lokali wyborczych w stolicy miała miejsce nietypowa sytuacja. Jeden z członków komisji przyniósł ze sobą broń. Mężczyzna miał pozwolenie na posiadanie broni, jednak mimo tego został odwołany z komisji. Z informacji Miasta Usynów wynika, że mężczyzna ten miał pełnić funkcję przewodniczącego komisji. Po tym, jak został z niej odwołany, nie chciał opuścić lokalu wyborczego, dlatego też musiała pomóc mu policja. – Sytuacja miała miejsce przed otwarciem lokalu wyborczego. Komisja funkcjonuje normalnie, w pełnym składzie, bez zakłóceń – przekazał rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka.

Wybory parlamentarne 2019

